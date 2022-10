“Sería aburrido sin polémica”: AMLO sobre disputa entre Adán Augusto y gobernadores

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las confrontaciones del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, con algunos de los gobernadores del país — por la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional– “son parte de la polémica” y confió en que pronto se confirmará la modificación que permite la permanencia del Ejército en las calles.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal apuntó que no deberían de enojarse y llegar a las agresiones, sino que exista el debate y los argumentos.

“Es parte de la polémica que debe de haber, no sorprendernos de eso. Sería muy aburrido que no hubiese polémica, estaríamos bostezando siempre. La única cosa es no enojarse, que no hayan agresiones, pero que sí haya polémica, debate con argumentos”, dijo en conferencia matutina sobre las críticas de López Hernández a Enrique Alfaro y Samuel García, gobernadores de Jalisco y de Nuevo León, respectivamente.