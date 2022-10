Adán Augusto: No esconderé la realidad violenta de estados por gobernadores ofendidos

Desde el pasado 9 de octubre, el Secretario dio a conocer que sería la dependencia a su cargo la que impulsaría un diálogo nacional para que los 32 congresos estatales la avalen, “una vez que la Cámara de Diputados apruebe la reforma a la Ley de la Guardia Nacional”, con la cual se extendería la participación de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo este martes que no va a esconder la realidad que se vive en los estados más violentos del país –como Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua– sólo porque los gobernadores de la oposición se sienten ofendidos por sus palabras.

“Aunque después me acusan los gobernadores de que los estoy atacando, pues ¿para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia? O que en Nuevo León no hay policía; o que Chihuahua es presa del crimen organizado, ya no hablemos de Jalisco. Y también, para que no nos digan, también hablemos que tenemos problemas en Zacatecas, tenemos problemas en Michoacán”, sentenció el funcionario federal.

En una visita a los legisladores del Congreso de Chiapas, en el marco de un gira que López Hernández realiza para impulsar la aprobación de la reforma que extiende hasta 2028 la presencia del Ejército en tareas de seguridad, el funcionario federal llamó a que los mandatarios estatales tomen conciencia de la situación del país y que consideren que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es un civil: el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, Adán Augusto López defendió la presencia del Ejército en las calles en una reunión con Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como con funcionarios capitalinos y legisladores. En esa cita, el titular de la Segob destacó la hipocresía de políticos y gobernadores que no dan el visto bueno a la reforma que permite la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública y, como ejemplo, puso el caso del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien presuntamente al inicio reconoció la efectividad de la medida, ya que sin la intervención de los militares casos como el más reciente intento de secuestro en Zapopan hubiera “acabado en una masacre”.

#DiálogoNacional⎮El secretario de #Gobernación, @adan_augusto, conversó sobre la reforma de #seguridad con autoridades estatales y municipales, sociedad civil, empresarios y asociaciones religiosas en #Chiapas; expresó que este ejercicio democrático no se acostumbraba antes. pic.twitter.com/i95TJiwczs — Gobernación (@SEGOB_mx) October 18, 2022

Pero después, comentó, cuando López Hernández le planteó apoyar la iniciativa, el Gobernador no estaba en el país y le dijo que no podía “porque mi jefe político me dice que no”.

“Seguía en la línea de sus dirigentes nacionales, en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor presencia del Ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el estado se pueda prestar un efectivo servicio de seguridad pública”, agregó.

Sobre los dichos del Secretario de Gobernación, este martes Alfaro Ramírez contestó a través de un mensaje en video y afirmó que referirse al tema de la seguridad “en esos términos es un grave error y una terrible irresponsabilidad”.

Además, el Gobernador de Jalisco mostró datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los cuales refieren que Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva. En ese sentido, criticó que, en cambio, hay ocho estados gobernados por Morena con una tasa más alta en homicidios que su entidad.

“Quiero solamente decirle al Secretario de Gobernación que Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el Presidente de la República en sus visitas, Jalisco está por debajo de la media nacional […] y que antes de nosotros hay ocho estados gobernados por Morena con una tasa de homicidios dolosos más alta que la de Jalisco”, afirmó.

LA GIRA POR CHIAPAS

En su visita en el Congreso de Chiapas, Adan Augusto Hernández afirmó que “se equivocan quienes aseguran que vamos hacia la militarización del país”, en el marco de su gira por todo el país para promover el aval a la reforma a la Guardia Nacional.

“Se equivocan, y lo digo con todo respeto, aquellos que manejan el discurso de que vamos a la militarización del país o que estamos militarizando el país, primero, no hay en este país una fuerza de protección tan preparada, tan capacitada, tan equipada, tan ordenada como la Guardia Nacional, integrada por elementos sí del Ejército mexicano y de la Marina Armada de México. (…) Y tan no es un ejercicio de militarización del país que yo les llamo a la reflexión y les digo: ¿saben ustedes quién es el comandante supremo de nuestras fuerzas armadas?, pues es un civil, es el Presidente de la República. Quiere decir que la cadena de mando del Ejército mexicano, la toma de decisiones, vienen del comandante supremo, que siempre será un civil, en este caso el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo frente a legisladores y alcaldes de Chiapas.

Acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y ante una mayoría local morenista, el Secretario dijo que más que dar argumentos para la aprobación de la reforma, le hubiera gustado visitarlos para declararles algunas poesías, ya que “lo que todos los mexicanos queremos ver es un país con plena seguridad, con paz”.

#DiálogoNacional⎮"Este país tiene a un civil como comandante supremo de las Fuerzas Armadas… Es un civil que sabe y que reconoce el ejercicio pleno de las libertades. México hoy es un país donde no se coarta la libertad de nadie": @adan_augusto, secretario de #Gobernación. pic.twitter.com/Lb8KG4Ebs5 — Gobernación (@SEGOB_mx) October 18, 2022

“Ahorita que veníamos le decía a Rutilio (Escandón), imagínate que yo me pusiera ahí en el pleno a declamar Los Amorosos, o que les hablara de la poesía aquella de La Luna, que dice que es buena como hipnótico y sedante y que sirve para aliviar a los que se intoxicaron de filosofía, después dice ‘pongo una hoja interna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieres ver’. Hablando aquí de la poesía de Sabines y de la poesía de Rosario Castellanos, hasta de lo que escribía Eraclio Zepeda, pero pues tengo que concentrarme en hacer mi trabajo”.

“Y yo haría una alegoría: lo que todos los mexicanos queremos ver es un país con plena seguridad, con paz, donde nuestros hijos puedan salir sin ningún temor a la calle o a un parque, donde el ama de casa pueda salir a caminar sin el temor de que la van a asaltar en el camino hacia el mercado o hacia dónde vaya a hacer su compras, o cuando regresan las mujeres trabajadoras después de una ardua jornada laboral que no anden con el temor de que las van a saltar en el microbús o a la bajada”, expresó.

El Secretario añadió que recordó que con dicha reforma se busca un mecanismo de rendición de cuentas para las fuerzas armadas y también los cuerpos policiacos de las entidades, que antes no cumplían con su deber de informar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

“Muchos se burlan cuando hablamos de abrazos y no balazos, pero eso es una hermosa expresión que está diciéndonos todos los días que el Presidente de la República no se equivocó cuando dijo que habría que ir a buscar las causas y los efectos. Por eso hay programas sociales, por eso hay apoyos para los jóvenes, hay becas para los jóvenes en Sembrando Vida, como nunca hay programas sociales que ayudan a bajar, sobre todo en los jóvenes, los índices delincuenciales. Se trata de que la delincuencia no se lleve a nuestros jóvenes y termine convirtiéndolos en halcones”, subrayó.

Hasta ahora, el titular de la Segob ha visitado los congresos de Sinaloa, la Ciudad de México y Baja California; y se espera que esta tarde acuda a Tamaulipas para reunirse con legisladores de dicha entidad.