Pérdida de peso y la guerra de los medicamentos

Perder peso es un reto al que una gran cantidad de personas nos hemos enfrentado. Ya sea con un objetivo por una temporada, un evento social, simplemente porque nuestra apariencia ya no es de nuestro agrado o porque deseamos o necesitamos mejorar nuestro estado de salud.

Tal cual sucede con las modas en la forma de vestir o en el arreglo personal, en Mexico se reflejan tendencias de estilos poco tiempo después de una moda o tendencia en los Estados Unidos y esto también incluye el uso de suplementos o medicamentos para peder peso.

La utilización de medicamentos diseñados y planeados para ser prescritos en personas con Diabetes mellitus han encontrado un auge inesperado y esto ha ocasionado una escasez de este nuevo grupo de medicamentos conocidos como análogos GLP-1. Estos medicamentos mostraron, en la fase clínica 3, resultados inesperados. En la mayoría de las personas involucradas en esta fase de investigación clínica se presentaba una pérdida de peso significativa.

Aun cuando el objetivo de la investigación de esta nueva línea de tratamiento no era la pérdida de peso, un numero importante de personas participando en la investigación notaron pérdida de peso al mismo tiempo de tener cifras más saludables de glucosa en sangre por algunas semanas. Los valores menores de hemoglobina glicosilada o glucosilada o Hemoglobina A1c en parámetros de normalidad fue el mayor logro para la investigación. Sin embargo las personas solicitaban seguir tomado el medicamento para continuar perdiendo peso. Esto muy pronto abrió una nueva indicación para estos medicamentos.

No es poco común que en la fase 3 de investigación clínica de una nueva molécula o medicamento se encuentren efectos adicionales en la salud de las personas.

Recuerden que en las fases anteriores de la investigación clínica ya se evaluó la seguridad y una vez que se demostró que no eran un riesgo para la salud y la vida, se inicia la fase 3 de investigación clínic. Esta fase es ya para algunas personas conocida después de la experiencia con las vacunas COVID-19 que fueron indicadas para “uso de emergencia” en la población abierta mundial, esto fue una fase 3 global y el grupo control fueron y siguen siendo aquellas personas que decidieron no recibir alguna de las vacunas disponibles.

Un ejemplo de medicamento ensayado en fase 3 que después fue utilizado para otro fin es el sildenafil con patente original de los laboratorios Pfizer y conocido bajo el nombre comercial Viagra™ y ahora como medicamento genérico es llamado “la pastilla azul”. El sildenafil se ensayaba para el tratamiento de hipertensión pulmonar. Los hombres participantes notaban una mejora significativa en la función eréctil. Muy pronto se abrió un brazo de estudio adicional para sildenafil con este fin terapéutico. El día de hoy Viagra™ es el medicamento de mayor venta, a nivel mundial.

En las ultimas semanas hemos leído que la marca pionera de los análogos-GLP1, Semaglutide bajo el nombre comercial Ozempic™ está siendo investigado por la FDA por una probable relación de su uso y casos de hospitalización y muerte. Se han identificado lotes y números de serie que no se encuentran en los registros del laboratorio Novo Nordisk®, fabricante de este medicamento. Estas versiones apócrifas o pirata son las relacionadas con este súbito surgimiento de casos graves e incluso mortales.

Al mismo tiempo llama la atención de quienes acompañamos procesos de investigación, desarrollo y promoción de medicamentos conocido como Medical affairs observamos una campaña simultánea presentada como noticia en medios en inglés y en español presentando alternativas de medicamentos GLP1 de otros laboratorios farmacéuticos. Esta semana en Univisión con Jorge Ramos se presentó “una alternativa sin efectos secundarios que está sorprendiendo por sus estupendos resultados para perder peso”.

La guerra por conquistar el mercado de la industria farmacéutica no escapa de la ambición, la deshonestidad y la competencia desleal. E invertirán dinero, mucho dinero para comprar opiniones y espacios de información. No seria la primera vez. Es por ello que estas columnas informativas tienen como principal objetivo educar para que cada persona informada tome las mejores decisiones para su salud personal.

Muchas gracias.

Referencias

CBS News 2023. FDA investigating reports of hospitalizations after fake Ozempic. https://www.cbsnews.com/amp/news/fda-ozempic-counterfeit-weight-loss-drugs-hospitalizations/

O’Mary Lisa. Hospitalizations Linked to Fake Ozempic Prompt FDA Investigation. WebMD 2023. https://www.webmd.com/obesity/news/20231108/hospitalizations-linked-fake-ozempic-prompt-fda-investigation

Rubino, D., Abrahamsson, N., Davies, M., Hesse, D., Greenway, F. L., Jensen, C., & STEP 4 Investigators. (2021). Effect of continued weekly subcutaneous semaglutide vs placebo on weight loss maintenance in adults with overweight or obesity: the STEP 4 randomized clinical trial. Jama, 325(14), 1414-1425.

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2777886

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.