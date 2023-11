Clara Brugada suma 55.2% de preferencias; Taboada se queda en 22.6%: Mendoza Blanco

El ejercicio de Mendoza Blanco & Asociados muestra que Clara Brugada sumaría 55.2 por ciento de la intención de voto, es decir, un 32.6 puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor Santiago Taboada, del PAN.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La casa encuestadora Mendoza Blanco & Asociados publicó este día en el periódico El Universal un sondeo, en donde destaca que Clara Brugada, de la coalición de Morena con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tiene una preferencia electoral de 55.2 por ciento, una diferencia de 32.6 puntos porcentuales sobre el precandidato Santiago Taboada del Frente Amplio por México, que conjunta a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

El ejercicio de Mendoza Blanco & Asociados muestra que Clara Brugada sumaría 55.2 por ciento de la intención de voto, frente a un 22.6 por ciento del Taboada; y un 5.9 por ciento para Salomón Chertorivski, Movimiento Ciudadano (MC); mientras que el 9.3 por ciento dijo que no votaría por ninguna de las opciones anteriores, y el siete por ciento dijo que no sabe o no contestó.

La publicación de la casa encuestado en El Universal señala que Morena por sí solo, en la pregunta de si el día de hoy se llevaran a cabo las elecciones para elegir Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ¿por cuál partido votaría usted?, sumaría 51.6 por ciento; seguido por el PAN, con 17.9 por ciento; PRI, con 3.2 por ciento, y el PRD, con 0.9 por ciento.

Asimismo, el 4.4 por ciento votaría por MC, el uno por ciento por el PT, y 0.9 por ciento por el PVEM; en esta pregunta, el ocho por ciento respondió que no votaría por ninguno y 12.1 por ciento dijo que no sabe o no contestó.

De esta forma, Morena sumaría 53.5 por ciento de las preferencia sólo con la imagen de su partido, más del doble que suma la coalición del Frente Amplio por México, que se ubica con 22 por ciento; y en un tercer lugar estaría MC con 4.4 por ciento.

La muestra encuestada por Mendoza Blanco & Asociados estuvo conformada por el 47 por ciento de hombres, y 53 por ciento de mujeres.

Por otro lado, otro de los datos publicado del sondeo apunta que el 32.8 de las y los encuestado dijo ser de clase media alta, el 38.1 por ciento de clase media, y el 29.1 por ciento se asumió como clase baja.

La metodología que siguió Mendoza Blanco & Asociados fue realizar entrevistas telefónicas a mil 063 personas mayores de 18 años el pasado 20 de noviembre.

La exalcaldesa de Iztapalapa y coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la CdMx, Clara Brugada Molina, se registró el pasado 14 de noviembre como la única precandidata del partido Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Brugada fue seleccionada como precandidata por la dirigencia de Morena, luego de que quedara en segundo lugar de las encuestas, pero por criterio de género venció a Omar García Harfuch, quien tuvo 40.5 por ciento de las preferencias sobre 26.7 por ciento de la exalcaldesa de Iztapalapa.

Por su parte, Taboada fue impuesto como el candidato del Frente Amplio por México en la Ciudad de México, lo que ha provocado tensiones en los partidos de la coalición tras dejar fuera a dos de sus cuadros fuertes en la capital: Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas, aunque esta última al final no se registró.

Santiago Taboada es señalado por las autoridades y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez por estar vinculado en la trama de corrupción del Cártel Inmobiliario, específicamente en el caso City Towers Black, un desarrollo con 808 departamentos de lujo que ha estado en la mira luego de que funcionarios de la Alcaldía entregaron permisos a cambio de departamentos.