Pedro Sola: una “desgracia” que CdMx colinde con Edomex; es criticado por “clasista”

Usuarios de Twitter criticaron nuevamente al conductor tras una publicación en la que se quejó de la cercanía de la capital con el Estado de México, luego de tener que trasladarse a un centro comercial al norte de la CdMx.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, volvió a sacudir las redes sociales con una publicación hecha en su cuenta de Twitter en la que lamentó que la capital del país esté tan cerca del Estado de México.

A través de su cuenta de Twitter, “El Tío Pedrito” compartió que este sábado tuvo que ir al centro comercial Perinorte, ubicado “en el fin del mundo”, cuando se percató nuevamente de la “desgracia” de la Ciudad de México.

“Por X razón tuve que venir a Perinorte, un centro comercial ubicado en el fin del mundo y hoy me percaté nuevamente que la desgracia de la CdMx: es la cercanía y colindancia con el Estado de México”, se lee en la publicación.

Y una vez más, los usuarios no dejaron pasar el comentario del conductor, al cual calificaron de “clasista” al discriminar a la población mexiquense que no sólo viaja horas desde sus hogares para trabajar y estudiar en la capital mexicana, sino que también forman parte de la audiencia que mira su programa.

Por X razón tuve que venir a Perinorte, in centro comercial ubicado en el fin del mundo y hoy me percaté nuevamente que la desgracia de la CDMX es la cercanía y colindancia con el Estado de México. — Pedro Sola (@pedrosola) January 22, 2022

“El clasismo de un hombre que habla desde su privilegio, mismo que no le permite ver más allá. Mucha de la fuerza laboral de la CdMx viene del EdoMex, percibiendo salarios que se gastan en transporte y perdiendo cuatro horas de su tiempo en el mismo, yo lo sé porque crecí en Ixtapaluca”, mencionó el usuario Orlando Rocha, mientras que Jean Baptiste calificó como “despectivo y fuera de lugar” el comentario: “Acá también tienes audiencia de tu programa no se te olvide”, agregó.

Huicho Toño también defendió a los mexiquenses que diariamente se trasladan a trabajar para ofrecer sus servicios a las personas de la CdMx y Celin Hermart le sugirió pensar antes de escribir y “soltar la lengua”, pues mucha de la gente que sintoniza Ventaneando es del área metropolitana y del Estado de México, y no gente de Polanco, Santa Fe y las Lomas.

Mi Pedrito ese comentario fue un poco clasista. El Edo Mex no es una desgracia para la CDMX, muchas personas de este estado se trasladan todos los días a trabajar a CDMX son los que viajan 2 para trabajar para dar sus servicios a las personas de CDMX — Huicho Toño (@wuiscovas) January 22, 2022

Ay Pedrito… de q se te suelta la lengua 🤦🏼‍♀️ PIENSA antes de escribir. Tienes idea de que quien te ve en @VentaneandoUno es gente del área metropolitana y del EdoMex ? O crees que la gente de polanco, Santa Fe, las lomas están al pendiente? Haber si conectas 👅 con 🧠, 🐂 — celin hermart (@celinahermar) January 22, 2022

Otros internautas rechazaron las respuestas negativas hacia el conductor, considerando que lo que había que criticar era que los gobiernos no han puesto el interés de generar empleos en el EdoMex: “La atención debe ir en por qué tienen que hacer viajes maratónicos de un lugar a otro. ¿Por qué el estado tiene ese rezago en la generación de empleos para su población? Ahí está uno de los males del Gobierno, y ese es 100 por ciento PRI, así que no pueden culpar a otros”; “Mi estimado, ¿y por qué no se genera trabajo en el Edomex? Es lamentable que tengan que invertir dos o tres horas en transporte porque en esa entidad NO hay empleo. La irresponsabilidad del Gobierno es terrible”; ¿Por qué la gente se ofende y te ataca por este comentario en lugar de exigirle resultados al Gobierno?”, fueron sólo algunos de los comentarios a su favor.