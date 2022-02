Tráiler final de Euphoria 2 revela por qué Fezco no llegó a la obra de Lexi

Las inquietudes artísticas de Lexi han cautivado al público, que sigue entusiasmado la obra desde el teatro del instituto, pero están levantando ampollas entre algunos de las aludidos.

Madrid, 22 de febrero (Europa Press).- La segunda temporada de Euphoria llegará a su fin con el estreno de su octavo y último capítulo. Una entrega de la que HBO Max ya ha lanzado un revelador adelanto que apunta cómo será el escandaloso final de la obra de Lexi y por qué Fezco nunca llegó a ocupar el asiento que le tenía reservado entre el público.

Our Lives (Nuestras vidas) es el título de la obra de teatro de Lexi (Maude Apatow), un montaje totalmente autobiográfico en el expone el lado más íntimo no lo solo de sí misma, sino también de su mejor amiga Rue (Zendaya), de su hermana Cassie (Sydney Sweeney) y, sus amigas Maddy (Alexa Demie) y Kat (Barbie Ferreira).

Las inquietudes artísticas de Lexi han cautivado al público, que sigue entusiasmado la obra desde el patio de butacas del instituto, pero están levantando ampollas entre algunas de las aludidas. Especialmente entre Cassie, que está llena de rabia después de que Nate (Jacob Elordi) rompiera con ella tras ser ridiculizado en un deslumbrante número musical en la obra de teatro.

Así, el adelanto muestra el enfrentamiento público entre Cassie y Maddy, su antigua mejor amiga ex de Nate, y revela al fin por qué Fezco (Angus Cloud) no pudo cumplir su promesa y no acudió a ver la obra tal como le había prometido a Lexi.

Renovada ya para una tercera temporada, la serie escrita, dirigida y producida por Sam Levinson ha logrado mantener la intensidad y valentía de la primera y aclamada temporada con la que Zendaya se hizo con el Emmy a la mejor actriz protagonista en drama.

