Leclerc es el más veloz en el primer libre en la lluviosa Imola; “Checo” baja a sexto

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó este viernes, bajo la lluvia y por delante de su compañero español Carlos Sainz -recién renovado por la Scuderia-, el mejor crono del primer libre para el Gran Premio de la Emilia Romagna, en el circuito de Imola (Italia), donde el otro español, el doble campeón del mundo asturiano Fernando Alonso (Alpine), se inscribió séptimo en la tabla de tiempos y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), en el sexto.

En la mejor de sus 23 vueltas, Leclerc cubrió los cuatro mil 909 metros de la mítica pista italiana en un minuto, 29 segundos y 402 milésimas, 877 menos que Sainz -que afronta este Gran Premio con un motor nuevo (algo que no implica sanción) y que dio dos vueltas más que su compañero-; y con una ventaja de un segundo y 465 milésimas sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, que marcó el tercer tiempo de una sesión en la que repitió veinte veces el trazado y en la que, al igual que los anteriores, logró su crono con el neumático intermedio.

Sainz, de 27 años, que el jueves anunció su renovación por dos años más -hasta 2024- con Ferrari, salió a pista con un motor nuevo, según anunció antes de la sesión, a través de su chat de prensa, la Scuderia, que en este Gran Premio corre en casa, en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola.

El talentoso piloto madrileño, tercero en el Mundial con 33 puntos, 38 menos que su compañero monegasco, no estuvo exento de los numerosos trompos y salidas de pista -con el asfalto mojado y muy deslizante-, por fortuna sin mayores consecuencias, que se prodigaron en esta primera sesión.

“Checo”, que había marcado el mejor crono de todos en la primera mitad del entrenamiento, con el neumático de lluvia extrema, acabó sexto con el intermedio. El mexicano, que viene de acabar segundo hace dos domingos el Gran Premio de Australia, repitió 17 veces el trazado de Imola; y en su mejor giro se quedó a tres segundos y 610 milésimas de Leclerc; y a dos segundos y dos décimas de su compañero neerlandés.

Alonso, noveno con ruedas de lluvia extrema, se inscribió séptimo, con el intermedio, en la tabla de tiempos. El doble campeón mundial asturiano -que firmó una de sus 32 victorias en la F1 en Imola, hace 17 años- dio trece vueltas y paró el cronómetro a tres segundos y 758 milésimas de Leclerc, en una sesión que acabó con 11 grados centígrados ambientales y 15 en el mojado asfalto.

