ENTREVISTA¬ Un cuento es como asomarte por la cerradura de una puerta: Mónica Lavín

La escritora Mónica Lavín habló en entrevista sobre sus más recientes historias que desfilan a lo largo de El lado salvaje, un conjunto de relatos que nos sumergen “en un mundo donde lo inesperado se entrelaza con lo cotidiano, donde la aparente calma de la vida diaria oculta amenazas y donde cada historia revela una faceta nueva de la complejidad humana”.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– “El cuento es como permitirte asomar por la cerradura de una puerta y a través de ese ojo de la puerta espiar un mundo. Qué hay antes y qué hay después, ya no le compete al cuento”, compartió en entrevista la escritora Mónica Lavín, quien publica en El lado salvaje (Planeta) una serie de historias que están marcadas por la vulnerabilidad y un presencia al acecho permanente que no se alcanza a discernir.

“Andaba escribiendo cuentos que tuvieran que ver con ese instante que vivimos algunos o casi todos en el sismo del 85 y cómo pudo habersele atravesado a cada quien en la vida y luego eso me llevó a la idea de lo que acecha, de lo que está fuera, pero que saca algo de lo que está dentro nuestro, esta amenaza que tenemos en nuestras vidas cotidianas, pero me puse el reto, por puro placer, de mirar, por ejemplo, el temblor también desde otros actuantes”, comentó la autora en entrevista.

De esta manera, en las historias se puede conocer el sentir de un perro rescatista o del propio Richter, el que ideó la escala de magnitud de los sismos, que murió unos cuantos días después del territorio del 85.

Pero no son los únicos personajes.

En las páginas que reúnen estas historias también desfilan “la descompostura de un tranvía que deja a sus pasajeros expuestos en una zona insegura de San Diego; una operación de rutina que trastoca la vida de una pareja; el inesperado descubrimiento de un cuerpo calcinado al interior de un coche; una muñeca que es testigo de las tribulaciones de una familia a lo largo de distintas generaciones o el vínculo premonitorio que existe entre una madre y su hija son parte de las veintitrés historias que integran este libro”.

“Para mí cada cuento, así como son universos cerrados, espero que el lector también a cada cuento le dé su tiempo, porque no es para leerse uno tras otro sino hay que llevárselos despacito, leve, como decíamos, llevárselo leve este libro, porque cada uno debe hacer su propia efervescencia, y para mí en la escritura, incluso para tener registros de tono y de lenguaje distintos, yo necesito que no ocurran uno tras otro en el proceso de escritura.

“Son historias, algunas escritas hace unos meses y otras escritas hace nueve, ocho, o sea, son historias que he ido escribiendo a lo largo de un lapso de tiempo considerable, sobre todo porque para mí es más rápido tener una novela que tener un libro de cuentos”, comentó Lavín. “Es algo que va ocurriendo como en intermitencias, no puedo forzar una historia, si puedo tener una idea germinal y de repente concentrarme en ella, y que habiendo encontrado las palabras del arranque me lance escribirla, pero para mí cada cuento, así como son universos cerrados, espero que el lector también a cada cuento le dé su tiempo”.

Con respecto a la presencia que está latente en cada una de las historias, Mónica Lavín expuso que se trata de ese “ojo, ese misterio, ese algo que no podemos nombrar del todo, que no alcanzamos a controlar ni a definir, alrededor de lo que pivotean los personajes”.

“Yo creo que en la vida, incluso, nunca tenemos claridad total de nada, de nada, y el cuento quizás es una aproximación… son preguntas con un intento de respuesta, pero un intento, una aproximación, algo que no alcanza a dar una verdad absoluta, desde luego que no es la intención, pero si hay algo que está ahí en el centro que acecha, que perturba, que mueve, quizás el mundo cambiante, lo que no podemos controlar, el paso del tiempo, esto que nos incomoda finalmente, nos incomoda, nos aterra o nos mueve”, declaró.

