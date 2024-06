AMLO pide confianza: “No tengan miedo, Claudia dará preferencia a los más humildes”

López Obrador aseguró que la nueva Presidenta escuchará a todos, en especial a los más pobres, y mejorará los programas sociales.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– A casi tres meses de culminar su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este sábado en que se va tranquilo porque ya no regresarán al poder “los que se sentían dueños de México” y pidió el apoyo para Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumirá la Presidencia el 1 de octubre.

“Yo me voy a retirar en tres meses, ya se termina mi mandato, yo soy maderista y estoy muy contento porque voy a entregar el Bastón de Mando a una mujer que le tiene mucho amor al pueblo, que es honesta y me puedo ir tranquilo”, dijo el Presidente desde Santa María Huatulco, Oaxaca, en donde estuvo acompañado por Claudia Sheinbaum. “No hay nada que tener, continúan los programas del Bienestar y hasta se van a mejorar, ya no van a regresar los que se sentían dueños de México. México es de todos los mexicanos”.

López Obrador recalcó que no él no aspira al “Maximato”, periodo histórico donde los gobiernos que siguieron a Calles (1928- 1934) lo reconocían como Jefe Máximo de la Revolución, y que no será un líder moral, ni caudillo, mucho menos cacique. “No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”, destacó entre aplausos y gritos de “no se vaya”.

El mandatario aseguró que la nueva Presidenta escuchará a todos. “No tengan miedo, Claudia va a escuchar a todos, pero le va a dar preferencia a los más humildes. Van a continuar los programas del Bienestar, algunos ya están en la Constitución”.

Destacó que Sheinbaum será la primera Presidenta mujer desde que México logró su Independencia y recordó su triunfo en la elección del 2 de junio.

“No confundirnos, antes vivíamos en una oligarquía, una con fachada de democracia, volteaban a ver al pueblo cada que había elecciones y después solo se ocupaban en atender a unos cuantos. Eso lo padecimos durante mucho tiempo y ahora es distinto. El pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar”, detalló.

Agregó que en este sexenio que está por terminar se realizaron cambios verdaderos. “Los estamos llevando a cabo entre todos y se están destruyendo los mitos que se fueron creando con el paso del tiempo, los mitos de que el pueblo es manipulable”.

Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta de México, reiteró la continuidad de los programas sociales y en los nuevos que se incorporarán cuando tome posesión.

“Todas las mujeres de 60 a 64 años van atener una poyo, en reconocimiento al trabajo que hemos hecho las mujeres, también habrá una beca universal para niños de escuelas públicas. Vamos a avanzar en más viviendas, el próximo año haremos un millón de viviendas”, prometió entre aplausos.