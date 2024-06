EU se enfrenta a contradicción ambiental: sufre inundaciones y olas de calor a la vez

Por Ed White y John Hanna

Ciudad de México, 22 de junio (AP) – Las inundaciones obligaron a los habitantes de varias partes de Iowa a dejar sus casas, resultado de varias semanas de lluvias, mientras que gran parte de Estados Unidos anhelaba alivio el sábado de otra extraordinaria ola de calor.

Las sirenas sonaron a las 2:00 horasen Rock Valley, Iowa, de cuatro mil 200 habitantes, donde se pidió a los residentes de cientos de casas que salieran porque el río Rock ya no podía absorber las lluvias que han azotado la región. La ciudad carecía de agua corriente debido a que los pozos estaban inutilizables.

El Alcalde Kevin Van Otterloo dijo que un helicóptero del estado iba en camino para ofrecer ayuda, pero la operación se suspendió luego de que algunos botes pudieron llegar hasta los residentes varados.

La Gobernadora Kim Reynolds declaró estado de desastre en 21 condados, incluido el de Sioux, que incluye a Rock Valley. En un video grabado por un dron y publicado por la policía local no se veían calles; sólo tejados y copas de los árboles asomándose por encima del agua.

En otras partes de Estados Unidos, el calor y la humedad continuaron. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que aproximadamente 15 millones de personas estaban bajo advertencia de calor —el nivel más alto de alerta—, mientras que otros 90 millones se encontraban bajo un alerta de calor. Millones de habitantes de todo el país han visto alteradas sus vidas por días de temperaturas inusualmente altas.

El año pasado, Estados Unidos experimentó el mayor número de olas de calor desde 1936, según expertos. Un análisis de The Associated Press de los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló que el calor excesivo contribuyó a más de dos mil 300 muertes en el país, la cifra más alta en 45 años de registros.

Se preveían temperaturas cercanas a los 37.8 grados centígrados en Washington, D.C., y Richmond, Virginia, mientras que Filadelfia, Newark, Nueva Jersey; Columbus Ohio; y Detroit se preparaban para alcanzar 32 ºC.

Las visitas a hospitales relacionadas con el calor en el estado de Nueva York últimamente fueron 500 por ciento mayores a un día promedio de junio, según el Departamento de Salud.

Spencer, Iowa this afternoon as the river levels continue to rise. This is absolutely devastating to see and totally unprecedented… #IAwx

“Tendremos un poco de alivio al comenzar la semana, al menos en el este de Estados Unidos, el noreste, pero en general temperaturas por encima de lo normal van a cubrir una gran parte del país incluso hasta la próxima semana”.

En el sureste de Michigan, DTE Energy dijo que siete mil 400 clientes seguían sin electricidad el sábado por la tarde debido a cortes relacionados con la tormenta, en comparación con 75 mil hace unos días.

Una sensación térmica de cerca de 37.8 ºC no impidió que la pareja de Florida formada por Judy y Bill Watson asistiera al juego de los Tigres frente a los Medias Blancas en el Comerica Park de Detroit. Su visita en la tarde fue todo un hito: ahora Bill Watson ya ha presenciado partidos en todos los parques de las Grandes Ligas de béisbol.

“Somos de Florida. Quizás usted esté entrevistando a las personas equivocadas acerca del calor”, dijo con una sonrisa el originario de la ciudad de Bradenton, de 71 años. “Bebemos agua, o cerveza ocasionalmente. Estamos felices de que el partido no fuera suspendido por lluvia”.

Al otro lado del país en California, se preveía que las temperaturas del Valle Central alcanzaran hasta 41.1 ºC, y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de altas temperaturas hasta las 20:00 horas. Casi cuatro mil casas y negocios de Sacramento se quedaron sin electricidad durante menos de una hora a mediodía, informó el diario Sacramento Bee.

This is the falls in Sioux Falls, South Dakota. The video is it's current status. The other is a normal day. It's in the heart of downtown. Hoping for not too much flooding in the heartland. 💗

🙁 pic.twitter.com/eAHhGjCKLB

— TaraJo 🇺🇲 (@Tara_1302006) June 22, 2024