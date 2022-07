JJ Watts, de los Arizona Cardinals, ayuda a aficionada a pagar funeral de su abuelo

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 22 de julio (LaOpinión).- El jugador de los Arizona Cardinals, JJ Watt tuvo un increíble gesto con una fanática que subió en redes sociales que estaba vendiendo un par de zapatos de la marca que utilizaba Watt y unas camisetas para poder pagar el funeral de su abuelo.

Watt se ofreció a pagar el funeral completamente para que no vendiera los artículos del jugador.

Jennifer Simpson fue la aficionada que subió una imagen de unos zapatos de la edición de JJ Watt y los puso en venta para poder costear los gastos del funeral. Además también puso a la venta una camiseta de cuando el jugador estaba en los Texans, pero luego en menos de media hora respondió el jugador de la NFL.

I have a pair of @JJWatt womens edition of Reebok shoes size 9 $60. I’ve worn them twice. They are great shoes, im only selling because we are raising money for my grandpas funeral. I also have a Watt womens XL Texans Jersey $30. Anyone interested? pic.twitter.com/USt90n221H

— Jennifer Simpson (@JSimpson2014) July 21, 2022