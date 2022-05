NFL anuncia programa de inclusión para que mujeres tengan mayor oportunidad laboral

Madrid, 19 de mayo (EFE).- El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció este jueves el arranque del programa Acelerador de Entrenadores y Ejecutivos que busca brindar a mujeres y minorías más oportunidades de trabajo en la Liga.

El programa, que se realizará el próximo 23 y 24 de mayo en la Reunión de Primavera de la NFL en Atlanta, Georgia, convocará a más de 60 prospectos para convertirse en entrenador en jefe o gerente general y tendrá representación de los 32 equipos de la liga.

