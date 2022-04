Dos entrenadores se suman a Brian Flores para demandar a la NFL por discriminación

Por Reinaldo Oliveros

Lols Ángeles, 8 de abril (LaOpinión).- Los abogados de Brian Flores, exentrenador de los Miami Dolphins y quien demandó a la NFL por discriminación racial en las contrataciones, agregaron a dos exentrenadores más en una demanda conjunta contra la liga de futbol americano.

Steve Wilks, quien fue el entrenador en jefe de los Arizona Cardinals durante una temporada en 2018, y Ray Horton, asistente de la NFL desde 1994 y quien se entrevistó para el puesto de entrenador en jefe de los Tennessee Titans en 2016, se unieron a la demanda contra la NFL.

La demanda conjunta fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York y exhorta a una mayor transparencia en las contrataciones de la NFL, más incentivos para contratar a entrenadores afroamericanos y una mayor visibilidad para los entrenadores asistentes negros.

Horton fue entrevistado por los Tennessee Titans en la temporada 2014-2015 para ser entrenador en jefe, pero sus abogados dijeron que dicha entrevista fue una completa falsa, solo para cumplir y demostrar igualdad de oportunidades y que tomaron en cuenta a los candidatos de mayoría para el puesto.

Breaking: Former Cardinals’ HC Steve Wilks and former defensive coordinator Ray Horton now have joined Brian Flores’ race discrimination class action lawsuit against the NFL and various teams.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) April 7, 2022