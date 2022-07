Gobernador de California promueve ley para demandar a fabricantes de armas de fuego

Los Ángeles, 22 de julio (La Opinión).– El Gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un proyecto de ley que permite a los ciudadanos privados demandar a la industria de las armas para hacer cumplir la prohibición estatal de ciertas armas, además recibirán un bono de 10 mil dólares.

Newsom firmó el proyecto de ley en Santa Monica College, donde se produjo un tiroteo en 2013 y dejó cinco muertos además del pistolero de 23 años. El agresor en ese tiroteo usó un rifle de asalto casero sin número de serie que ensambló usando varias piezas.

“No puedes vender, no puedes fabricar, no puedes transferir estas armas ilegales de guerra y destrucción masiva en el estado de California. Y si lo hace, hay 40 millones de personas que pueden cobrarle 10 mil dólares y honorarios de abogados por participar en esa actividad ilegal”, enfatizó el gobernador Newsom durante la conferencia antes de firmar el proyecto de ley.