“Ayúdame”: Niña de 13 años secuestrada y agredida en Texas es rescatada en California

Long Beach, California, 22 de julio (AP).— Una niña de 13 años que fue secuestrada en Texas y abusada sexualmente fue rescatada en el sur de California cuando un transeúnte vio que sostenía un papel con la palaba “ayúdame” dentro de un automóvil estacionado, informaron la policía y las autoridades federales.

El rescate ocurrió el 9 de julio en Long Beach, al sur de Los Ángeles, cuando unos agentes respondieron a una llamada al número de emergencias y encontraron a la “niña visiblemente emocionada y angustiada”, informó la policía en un comunicado de prensa emitido el jueves.

Steven Robert Sablan, de 61 años y oriundo de Cleburne, Texas, fue detenido y el jueves fue acusado por un jurado investigador federal de cargos de secuestro y transporte de un menor con intención de participar en actividades sexuales delictivas, según informó la Fiscalía federal de Los Ángeles.

