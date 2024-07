La FMF ficha a Javier Aguirre como nuevo director técnico de la Selección Mexicana

Por Sebastián Gómez

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- La Federación Mexicana de Fútbol ha hecho oficial la llegada de Javier Aguirre y Rafa Márquez, como el Director Técnico y Auxiliar, respectivamente, de la Selección Nacional, de cara al próximo proceso Mundialista del 2026. A través de un comunicado en sus redes sociales, tanto el Presidente de la FMF, Ivar Sisniega, como el Director de Selecciones Nacionales, Duiliuo Davino, dieron la bienvenida a los nuevos hombres al mando del TRI.

“Pensando en el mediano y largo plazo encontramos los perfiles que sabemos, van a sumar al proyecto. por un lado, para dar continuidad desde la dirección técnica, buscamos un entrenador que cumpliera con los siguientes requisitos: Profesionalismos, experiencia nacional e internacional, liderazgo probado, madurez y fortaleza para el manejo de presión. Con base a estos criterios, nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier Vasco Aguirre, como entrenador de la Selección Nacional”, se lee.

“Así mismo, para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México. Con una gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional, quien inició su etapa como entrenador en un equipo emblemático del fútbol mundial, y a quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2026, para que pueda aportar su conocimiento en estos dos años, y después, asumir el liderazgo de la Dirección Técnica para el proceso 2026-2030, Rafa Márquez” mencionó Davino.

LOS CRITERIOS QUE USARON PARA SU SELECCIÓN

Como lo anunció Duilio durante la presentación de ambos elementos, se basaron en una serie de aspectos específicos para hacer su meticulosa elección, misma que tomó como prioridades los siguientes rubros:

