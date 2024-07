ENTREVISTA¬ Trump o Kamala, es terrible que AL deba optar por un mal menor: Monedero

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– “Es terrible que América Latina tenga que escoger entre un mal menor”, planteó en entrevista Juan Carlos Monedero, politólogo, catedrático y fundador del partido Podemos, al ser cuestionado sobre qué candidato convendría más a los intereses latinoamericanos: el republicano Donald Trump, o la demócrata Kamala Harris, quien ha relevado al Presidente Joe Biden en la contienda presidencial de Estados Unidos.

“Si algo he aprendido de la gestión de (Andrés Manuel) López Obrador es a no caer en esas trampas (de quién sería mejor para la región) y es verdad que México siempre tiene el problema de esa frontera inacabable con los Estados Unidos y no puede ser ajeno a lo que pasa en ese país, pero hay más mundo fuera de los Estados Unidos”, expuso Monedero a “Los Periodistas” programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Joe Biden anunció el domingo que dejaba la campaña luego de su pobre desempeño en el debate frente a Donald Trump y ante las imágenes que circularon en las últimas semanas que cuestionaron el estado de salud del mandatario de 81 años. Kamala Harris entró este mismo fin de semana como relevó en el Partido Demócrata: se trata de la primera mujer, y la primera persona afroamericana o de ascendencia del sur de Asia en ocupar el cargo de Vicepresidenta. De hecho, si derrota a Trump en noviembre será la primera mujer en ocupar la Presidencia estadounidense, y la segunda en Norteamérica, sólo después de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México.

En ese sentido, Juan Carlos Monedero expuso que al igual que el Presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum va a ahondar en la relación con América Latina “y por tanto, creo que en ese ahondamiento creo que la ventaja va a estar en ustedes mismos y no en tanto en lo que haga ni Trump ni Kamala Harris porque estamos acostumbrados a pensar que los demócratas son más amables, pero en la política exterior no es verdad, la política exterior hace más guerras”.

“La relación de México, de América Latina, con Estados Unidos, yo creo que va a ser comercial y no tanto política, y en cuanto haya una relación económica fluida creo que van a ser los propios empresarios gobierne Trump o gobierne Kamala Harris, los que van a garantizar que no quieren ruido porque el capital por lo general no quiere ruido, pero creo que sería bueno que México no estuviera obligada a tener que jugar con el mal menor, México va a tener que llevarse bien con quien gobierne porque no le va a quedar otra y porque lo relevante es tener claridad en la política exterior”.