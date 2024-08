Putin se reúne con el Primer Ministro de China; Moscú y Beijing estrechan sus lazos

MOSCÚ (AP).- El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió el miércoles con el Primer Ministro de China, Li Qiang, y elogió sus crecientes relaciones comerciales en un momento en que Moscú depende cada vez más de Beijing para obtener respaldo político y económico.

Rusia y China han desarrollado “planes a gran escala” para proyectos económicos y de otro tipo, agregó.

“Las relaciones chino-rusas están a un nivel sin precedentes”, dijo Li, quien antes se había reunido con su homólogo ruso, el Primer Ministro Mikhail Mishustin.

La reunión se produjo mientras Rusia se esfuerza por repeler la incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk, que comenzó hace tres semanas, y luego de que en la víspera Moscú sufrió el peor ataque con drones desde el inicio del conflicto en Ucrania.

La prensa rusa no indicó si Putin y Li hablaron sobre la guerra en el país vecino.

China ha tratado de posicionarse como neutral en el conflicto ucraniano, pero comparte con Rusia una gran animadversión hacia Occidente.

Cuando las naciones occidentales impusieron fuertes sanciones al petróleo ruso en respuesta a la entrada de las tropas del Kremlin en Ucrania en febrero de 2022, China redobló la compra de crudo a Moscú, aumentando su influencia en Rusia. Putin subrayó la importancia de China reuniéndose en Beijing con su homólogo, Xi Jinping, poco después de tomar posesión para un quinto mandato en el Kremlin.

