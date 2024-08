La Vicepresidenta de EU cerrará la Convención Demócrata con nominación presidencial

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo) — La Vicepresidenta Kamala Harris cierra la Convención Nacional Demócrata este jueves por la noche cuando acepte la histórica nominación presidencial de su partido y aproveche una de las pocas oportunidades que le quedan para atraer a una audiencia de millones.

Harris expondrá su visión para el país y procesará su caso contra el republicano Donald Trump, culminando un mes vertiginoso que comenzó cuando el Presidente Joe Biden puso fin a su candidatura a la reelección y la respaldó para reemplazarlo en la cima de la lista demócrata.

Harris tiene tres objetivos para su discurso, según un funcionario de campaña que habló bajo condición de anonimato para discutir los delicados preparativos del discurso. Ella compartirá sus antecedentes provenientes de una familia de clase media para proteger a otros como fiscal, contrastará su visión “optimista” con la agenda “oscura” de Trump y evocará un sentido de patriotismo, dijo el funcionario.

Harris habló brevemente ante la convención el lunes, cuando agradeció a Biden y celebró su historial como Presidente, y nuevamente el martes, cuando el comienzo de su mitin en Milwaukee se transmitió al centro de convenciones luego que los demócratas reafirmaran su nominación con un pase de lista estado por estado.

Entre otros que hablarán ante Harris el jueves se encuentran la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, el líder de derechos civiles Al Sharpton y Randi Weingarten, presidente de la Federación Estadounidense de Dicentes. También habrá una presentación de la cantante Pink.

Soon, the nation will know Coach Walz by another title: Vice President of the United States of America.

Pitch in to our grassroots campaign:https://t.co/hZ5NG5PNSD

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 22, 2024