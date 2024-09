RESEÑA | La esposa del presidente, un divertido vistazo a Bernadette Chirac

La película, protagonizada por Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, forma parte del Tour de Cine Francés que estará en más de 200 salas de cine en 73 ciudades mexicanas.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- El Tour de Cine Francés ya está aquí con su selección variada y ecléctica de 7 cintas con la participación de actrices y actores consagrados, además de nuevos rostros para cautivar y acercar a nuevos públicos. Una de las películas que forman parte del Tour de este año es La esposa del presidente (Bernadette) que cuenta con la dirección de Léa Domenach y la destacada Catherine Deneuve como protagonista.

¿De qué trata? La esposa del presidente es una comedia divertida acerca de los doce años de Bernadette Chirac como primera dama de Francia. Bernadette se encuentra siempre a la sombra de su marido pero espera que tras ser electo presidente finalmente le dé el lugar que merece junto a él, sin embargo, la hacen a un lado y la llaman anticuada. Bernadette decide cambiar todo y convertirse en una mujer ícono de su tiempo.

¿Qué pasa con las esposas de los presidentes? Su figura suele -o solía- estar oculta, tras la sombra del hombre poderoso que representa a todo un país. En este ámbito y con un aura amable y divertida, el debut de Léa Domenach nos trae una historia (en la que hay ficción) mordaz que -se podría decir- hasta ridiculiza a Jacques Chirac, pero en la que el personaje de Bernadette Chirac se construye como una mujer muy valiosa para la vida política, porque la imagen cuenta y cuenta mucho.

La gran Catherine Deneuve da vida en la pantalla grande a Bernadette Chirac y lo hace de inmejorable manera retratándola como una mujer elegante e inteligente, de un carácter fuerte y hasta retador que permanece dormido, con sus trajes y su actitud recatada parece que nadie la notara, su hija, que forma parte del equipo de su padre, constantemente la relega a actividades en las que no figura para que tenga menor atención, pero esto deja en Bernadette impotencia y un sin sabor que Catherine Deneuve logra transmitir con su actuación, hasta ese momento en el que logra elevar su voz y en el que uno desde la butaca sonríe por ella.

En la cinta podremos ver cómo Bernadette está resignada a quedarse en las sombras, en no figurar y en lo más importante: no ser escuchada, sin embargo, eso termina frente a una situación que involucra a la Princesa Diana, en la que por acciones de su marido queda expuesta y lastimada emocionalmente. ¿Qué hay que hacer? Cambiar su imagen, las personas la perciben como fría, conservadora y anticuada -y es que así era-, así que con el paso del tiempo se implementa una estrategia que debe servir para cambiar cómo es que la gente la percibe, incluso hay que modernizar un poco su forma de vestir (aquí interviene Karl Lagerfeld).

Michel Vuillermoz interpreta al Presidente, un hombre que es retratado como un político distante con su esposa, mujeriego y que deja una sensación de burla, hasta se hace un poco de parodia.

Queda decir que si bien, la cinta toca varios temas controvertidos en la vida de Chirac como infidelidad, la cuestión política con Sarkozy y el trastorno alimenticio de una de sus hijas, para poder disfrutar de la película se debe tomar principalmente como una ficción con tintes reales inspirada en Bernadette Chirac, no debería tomarse como una biopic. Chirac cambia su imagen, hace obras de caridad y se vuelve una figura importante para las decisiones políticas, además de figura destacada en la moda -área en la que resultó muy activa- lo que demuestra y refuerza algo que no es un secreto: sí, así pesa la imagen. Aunque tiene un tono de empoderamiento, no hay que confundirlo con algo feminista, hay que recordar que no es que Chirac esté muy relacionada a ese tema y hasta parece una oportunidad para dejar bien parada a la francesa en tiempos actuales.

La esposa del presidente resulta divertida y conecta con los asistentes que empatizan con el personaje principal, en especial, tras lo mal que dejan al marido (no costaba mucho trabajo al conocer los escándalos del ex presidente francés). Es una cinta que hará pasar un buen rato, un vistazo divertido a Bernadette Chirac que tal vez siembre la semilla de conocer qué pasó en aquellos años con Chirac y la política francesa.

Nancy Chávez