Datos de tres de las bandas que no te puedes perder del festival We Missed Ourselves

Falling in Reverse es la banda principal de este festival y por supuesto que es un imperdible, Ronnie Radke y compañía llegarán con su nuevo álbum y una de las canciones más esperadas “Watch the World Burn”.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La primera edición del festival We Missed Ourselves Fest se realizará el próximo 5 de octubre en el Velódromo Olímpico, en la Ciudad de México, con un cartel de bandas que llenarán de nostalgia y que nos recordarán aquellos momentos en los que el fleco largo y de lado, la ropa negra y el delineador negro estaban de moda.

We Missed Ourselves Fest se estaba planeando desde antes de la pandemia, esto de acuerdo con Sergio Roa, vocero y socio del festival, quien platicó que la idea de inicio era traer a la banda Falling in Reverse sola, sin embargo, poco después nació la idea de un festival y tras la contingencia sanitaria, por fin se realizará.

¿Qué bandas son imperdibles en We Missed Ourselves? Acá te dejamos tres que destacan:

FALLING IN REVERSE

La banda llega con Roonie Radke y su nuevo álbum “Popular Monster” a la Ciudad de México tras casi 10 años sin presentarse en el país. La última vez que Roonie se presentó en sueño mexicano fue en el lejano 2015 en el ya desaparecido Plaza Condesa, con el disco “Just Like You” y con Issues como banda invitada.

Falling in Reverse se creó en Las Vegas en 2008 por Roonie Radke, después de que Escape the Fate, banda de la que también fue fundador, lo dejará fuera debido a problemas con la ley: Radke pasó dos años encarcelado tras incumplir la pena de libertad condicional que tenía tras verse involucrado en un altercado en el año 2006 que tuvo como consecuencia la muerte de un joven, Ronnie no fue el causante pero estuvo presente por lo que fue enjuiciado. Escape the Fate expulsó a Ronnie de la banda y llamó a Craig Mabbitt para reemplazarlo.

Ronnie formó Falling In Reverse (FIR) con él como vocalista y cabeza de la banda, para la que escribió compuso, mientras estaba privado de su libertad, canciones que forman parte de “The Drug In Me Is You”, el primer álbum de la banda. Como dato “Raised By Wolves” estaba dedicada a su antigua banda. Actualmente, Radke hizo las paces con su antigua banda y ya hasta han realizado giras juntos.

Siguieron los discos “Fashionably Late”, que muestra las bases del sonido actual de la banda, “Just Like You”, “Coming Home” y el más reciente “Popular Monster”.

La primera vez que Falling in Reverse se presentó en México lo hizo en el 2013, en el también ya extinto José Cuervo Salón, con Ronnie Ficarro, Ryan Seaman, Derek Jones, Jacky Vincent y por supuesto Ronnie Radke. Ahora, llegará con Christian Thompson, Chris LaPlante, Tyler Burgess, Luke Holland y Roonie para emocionar a todos sus seguidores.

En We Missed Ourselves seguramente sonarán canciones como “The drug in me is you”, “I’m Not a Vampire”, “Losing My Mind”, “Popular Monster”, “Voices in My Head”, “Zombified” y la tan esperada “Watch the World Burn” que en vivo promete ser una gran experiencia.

ESCAPE THE FATE

Escape the Fate (ETF), fundada en 2004 en Las Vegas por Ronnie Radke, Max Green y Robert Ortiz, a quienes se unieron la banda se abrió camino en la escena post hardcore, incluso abrió conciertos de My Chemical Romance en Nueva Jersey, tras ganar un concurso de una radio local. En 2006 lanzaron el EP “There’s No Sympathy For The Dead” con el respaldo de Epitaph Records, material que recibió buenas críticas y comenzó a ganar seguidores. Su álbum debut, “Dying Is Your Latest Fashion”, tuvo éxito gracias a la energía y el estilo melódico de ETF.

Tras la salida de Roonie Radke por problemas con la ley, Escape The Fate lanzó el disco “This War Is Ours” ya con Craig Mabbit como vocalista, un trabajo destacado de Escape The Fate que aún sigue siendo de los favoritos de sus seguidores.

Con dos décadas de vida y varios cambios de integrantes, Escape The Fate cuenta con varias producciones además de las mencionadas: “Escape The Fate”, “Ungrateful”, “Hate Me”, “I Am Human” y “Chemical Warfare”.

Escape the Fate llegará con Craig Mabbitt, Kevin Gruft, TJ Bell y Robert Ortiz a We Missed Ourselves para tocar el disco “This War Is Ours”, lo que sin duda hace especial esta presentación y quién sabe, tal vez en una de esas canten “Situations” de su album debut junto a Ronnie.

ALESANA

Alesana se formó en el 2004 en Carolina del Norte por Shawn Milke, Dennis Lee, Patrick Thompson, Shane Crump, Jeremy Bryan y Jake Campbell. Tienen 5 discos de estudio “On Frail Wings of Vanity and Wax”, “Where Myth Fades to Legend”, “The Emptiness”, “A Place Where the Sun Is Silent” y “Confessions”.

La banda ha visitado México en varias ocasiones, en noviembre del 2006 la banda hizo su primer tour por México, en 2007 regresó a México, eso fue sólo el inicio de su relación con México. Su más reciente visita fue este año en abril, se presentó en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Alesana tocará en el We Missed Ourselves, una oportunidad para quien no pudo disfrutar del show de la banda de “screamo” en abril pasado.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.