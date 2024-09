El Ejército israelí confirma que se dispararon más de 100 cohetes desde el Líbano

Por Natalie Melzer y Bassem Mroue

NAHARIYA, Israel (AP) — Hezbollah lanzó el domingo de madrugada más de 100 cohetes sobre una zona de Israel más amplia y alejada de la frontera que en ataques previos. Algunos proyectiles cayeron cerca de la ciudad norteña de Haifa, mientras que Israel realizó cientos de ataques en Líbano. Los dos bandos parecían dirigirse a una guerra abierta tras meses de tensiones en aumento.

La ronda de cohetes activó las sirenas antiaéreas en el norte de Israel antes del amanecer e hizo que miles de personas corrieran a los refugios. El ejército israelí dijo que se habían lanzado cohetes “hacia zonas civiles”, lo que apuntaba a una posible escalada después de que los ataques anteriores se dirigieran principalmente a objetivos militares.

Un cohete cayó cerca de un edificio residencial en Kiryat Bialik, una población cerca de Haifa, donde hirió al menos a tres personas y prendió fuego a edificios y autos.

El servicio de rescate Magen David Adom dijo haber atendido a cuatro personas por heridas de metralla.

Avi Vazana corrió a un refugio con su esposa y su bebé de 9 meses antes de escuchar el estruendo del cohete que golpeó Kiryat Bialik. Después salió para ver si había alguien herido.

El Ministerio libanés de Salud dijo que una persona había muerto y otra resultó herida en un ataque israelí cerca de la frontera.

El ataque se produjo tras un bombardeo israelí en Beirut que mató al menos a 45 personas, incluido uno de los líderes del grupo político y militar libanés, además de mujeres y niños. El grupo ya había sufrido un golpe por un sofisticado ataque que empleó miles de dispositivos personales explosivos unos días antes.

El ejército israelí dijo que en las últimas 24 horas había atacado 400 objetivos milicianos en el sur de Líbano, que incluían lanzacohetes. El teniente coronel Nadav Shoshani, vocero del ejército israelí, dijo que esos bombardeos habían frustrado un ataque aún más grande.

El ejército también dijo que había interceptado varios dispositivos aéreos lanzados desde la dirección de Irak, después de que grupos con apoyo iraní dijeran haber lanzado un ataque con drones contra Israel.

El ejército israelí de Salud dijo que todos los hospitales en el norte empezarían a trasladar sus operaciones a zonas protegidas o refugios dentro de los centros médicos.

Por otro lado, fuerzas israelíes allanaron la madrugada del domingo la oficina en Cisjordania en Al Jazeera, que ya había sido prohibida en Israel este año acusada de servir de vocera a grupos armados. La televisora panárabe ha rechazado las acusaciones.

Israel y Hezbollah han cruzado fuego desde que comenzó la guerra en Gaza hace casi un año, cuando el grupo armado comenzó a lanzar cohetes en solidaridad con los palestinos y Hamás, que al igual que el grupo libanés recibe apoyo iraní. Los combates de bajo nivel han dejado docenas de muertos en Israel, cientos en Líbano y desplazado a decenas de miles de personas a ambos lado de la frontera.

Hasta hace poco, se creía que ninguno de los dos bandos buscaba una guerra y hasta ahora Hezbollah he evitado atacar Tel Aviv o cualquier infraestructura civil importante. Pero en las últimas semanas, Israel ha desviado su atención de Gaza a Líbano y prometido llevar la calma a la frontera para que sus ciudadanos puedan regresar a sus hogares. Hezbollah ha dicho que sólo detendrá sus ataques si hay un cese el fuego en Gaza, algo que parece cada vez más improbable ya que las prolongadas negociaciones lideradas por Estados Unidos, Egipto y Qatar se han atascado de forma sucesiva.

La guerra en Gaza comenzó con el ataque a Israel que lideró Hamás el 7 de octubre, en el que milicianos palestinos mataron a unas 1.200 personas y tomaron unos 250 rehenes. Aún retienen a unas 100 personas, de las que se cree que un tercio han muerto. El Ministerio de Salud de Gaza dice que han muerto unos 41.000 palestinos, y aunque no detalla cuántos eran combatientes, señala que la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

Familiares de los rehenes israelíes han expresado su temor a que la guerra en el norte distraiga la atención sobre la situación de los cautivos y complique las negociaciones sobre su liberación.

La enviada de Naciones Unidas pidió a todas las partes que se retirasen.

“With the region on the brink of an imminent catastrophe, it cannot be overstated enough: there is NO military solution that will make either side safer.” – @UN Special Coordinator for #Lebanon @JeanineHennis. pic.twitter.com/CNXSO4VhTF

— UNSCOL (@UNSCOL) September 22, 2024