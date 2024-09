McLaren domina el Gran Premio de Singapur; Checo rescata un punto y acaba en el 10

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 22 de septiembre (AS MÉXICO).- Sergio Pérez rescató un punto en el Gran Premio de Singapur. ‘Checo’ sufrió a lo largo del fin de semana y en carrera acabó en el décimo lugar. Pérez tuvo un tremendo inicio pero después no pudo ganar posiciones en pista y al final fue lapeado por Norris, quien se llevó la bandera de cuadros.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

LIGHTS OUT IN SINGAPORE!!!

A storming start from Lando Norris who gets to Turn 1 ahead of Max Verstappen! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/tXhTI7kZXy

— Formula 1 (@F1) September 22, 2024