¿Quién es Shanquella, la joven de EU hallada muerta en BCS y que el FBI investiga?

Saltillo, 22 de noviembre (Vanguardia).– El Buró Federal de Investigaciones (FBI) entró a territorio mexicano luego de que se iniciara una investigación por la muerte de una joven estadounidense identificada como Shanquella Robinson, en la zona de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Según las primeras investigaciones del FBI, la joven de 25 años visitó las playas de México por sus vacaciones. Ella, junto con sus compañeros de universidad, viajó a Cabo San Lucas el pasado 28 de octubre, pero un día después Shanquella Robinson fue hallada inconsciente en la sala de estar de la vivienda donde se estaban hospedando.

Unas horas después, la joven de EU fue declarada sin vida.

Cada vez crece más el misterio sobre la muerte de la joven originaria de Charlotte, quien murió en una villa mientras vacacionaba con unos amigos en Cabo San Lucas México, por lo que su familia busca respuestas.

Y es que al inicio, los amigos de Shanquella le dijeron a la familia de la joven de 25 años que murió por congestión alcohólica, versión que no fue del todo aceptada por Salamondra, madre de la estilista.

Aún en medio de las dudas sobre el motivo de la muerte de su hija, los padres de Shanquella recibieron el informe de la necropsia realizada por el gGobierno mexicano y se quedaron aún más sorprendidos al enterarse que la joven murió debido a lesiones en la espalda y cuello roto.

Justice for Shanquella Robinson 💔💔 !!!! WATCH WHO YOU CALL YOUR FRIENDS! A snippet of what TRULY happened in mexico foh . alcohol poisoning my ass!! THAT IS Daejane Jackson fighting her !!!

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación respecto al hallazgo de una mujer extranjera al interior de una habitación en un club de playa.

La dependencia informó que ya se llevan a cabo diligencias de campo y gabinete para descubrir la causa de muerte de Shanquella Robinson, cuyo cuerpo fue encontrado en una recámara del club San José del Cabo, el 29 de octubre pasado.

¿QUÉ LE PASÓ A SHANQUELLA ROBINSON?

La muerte de la joven se convirtió en tendencia esta semana, tras la difusión de un vídeo en el que se puede ver a dos mujeres discutiendo en la habitación de un hotel. El vídeo habría sido grabado por un hombre, de los tres que acompañaron a Shanquella en el viaje.

Se presume que la joven que es golpeada brutalmente por la otra mujer, que al parecer es una de sus amigas, es Shanquella.

Hundreds of people have gathered to honor Shanquella Robinson

La mujer de vestido sostiene a la otra del cabello mientras comienza a golpearla en repetidas ocasiones, cuando la suelta comienza a impactar sus puños en la nuca de la mujer delgada, posteriormente la agarra del cuello para girarla y cambiarla en el suelo. Una vez en el suelo la mujer se quita el gorro, continúa cacheteando en la cabeza y termina por darle una patada, posteriormente se retira y continúa gritando.

Por el momento se desconoce el origen del enfrentamiento, y aunque no se han revelado más datos de la investigación sobre la muerte de Shanquella, se sabe que su cuerpo presentaba lesiones en la columna vertebral y le habrían roto el cuello.

¿QUIÉN ES DAEJHANAE JACKSON?

En las mismas redes sociales se identificó a Daejhanae Jackson como la amiga y presunta agresora de Shanquella. Las mujeres viajaron a México para divertirse con sus amigos, a quienes familiares y amigos identificaron como Khalil, Winter Donovan, Alysse Hyatt y Nazar Wiggings.

Daejhanae Jackson, quien se define como una “aspirante a profesional de la salud”, eliminó sus redes sociales, una vez que el caso se hizo viral; lo mismo que los otros cinco señalados. Se presume que en el vídeo, en el que se escucha a los hombres alentando a las mujeres a pelear, los amigos se encontraban ebrios y se especula que también habrían consumido otras sustancias.

Daejhanae Jackson you going to Jail along with your Accessories….

Khalil Cooke

Malik Dyer

Wenter Donovan

Alysse Hyatt

Nazeer Wiggins

Who did nothing but video laugh and watch you beat that girl to death!!!#shanquellarobinson pic.twitter.com/MVv2TJGFiD

— ✨✨Esha✨✨ (@yepitsesha) November 16, 2022