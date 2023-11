Papa Francisco provoca revuelo al reunirse con israelíes y palestinos en el Vaticano

Por Nicole Winfield

Ciudad del Vaticano, 22 de noviembre (AP) — El Papa Francisco se reunió por separado este miércoles con familiares de rehenes israelíes en Gaza y palestinos que viven en la Franja, lo cual provocó gran revuelo al emplear términos que la diplomacia vaticana generalmente evita: “terrorismo” y, según los palestinos, “genocidio”.

Francisco habló sobre el sufrimiento de israelíes y palestinos tras sus reuniones, organizadas antes de que se anunciaran un acuerdo de canje de prisioneros de Israel y Hamás y un cese el fuego temporal. El Papa no mencionó el acuerdo, el mayor progreso diplomático desde el estallido de la guerra con la incursión de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre.

Francisco se reunió durante 20 minutos en el Vaticano con 12 familiares de algunos de los 240 rehenes mantenidos en cautiverio por Hamás. Por separado se reunió durante un lapso similar con 10 palestinos cuyos familiares han muerto o de alguna manera se han visto afectados por la guerra en Gaza, y con sacerdotes que ofician allí.

El Papa habló sobre las reuniones al final de su audiencia general semanal. En los asientos de primera fila de la plaza de San Pedro había personas con banderas y bufandas palestinas, así como pequeños carteles que mostraban fotos de cadáveres en una zanja y la palabra “genocidio” escrita debajo.

Let us not forget to persevere in prayer for all who suffer due to wars in many parts of the world, especially for the dear people of Ukraine, Israel, and Palestine. #Peace

También pidió a Dios que ayudara a los pueblos palestino e israelí a “resolver los problemas y a no seguir adelante con las pasiones que al final matan a todos”.

Francisco ha pedido de forma reiterada el final de la guerra y ha intentado mantener la neutralidad diplomática habitual del Vaticano en los conflictos. El Vaticano está especialmente preocupado por la situación de los cristianos en Gaza.

El ataque de Hamás el mes pasado mató a mil 200 personas en Israel. La represalia israelí en Gaza ha matado a más de 11 mil personas, según las autoridades de salud palestinas.

The Palestinian people and the people of Israel have the right to live in peace: two fraternal peoples. Let us #PrayTogether for peace in the Holy Land, so that disputes may be resolved through dialogue and negotiations, and not with a mountain of dead on each side.… pic.twitter.com/nD2p0h8CU3

— Pope Francis (@Pontifex) November 22, 2023