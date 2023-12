GALILEO | PARTE 1: El año de la Inteligencia Artificial y del deterioro planetario

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– El 2023 fue un año de mucha actividad científica. Sería imposible hacer un resumen real de todo lo que ocurrió en estos 12 meses, pero en “GALILEO” elegimos una lista de 10 de los momentos más destacados del año.

Es una lista, como todas las listas, incompleta y subjetiva, pensando en qué era más importante del año, pero también qué temas son de importancia para la sociedad en general, incluso aunque no fueran los casos o los estudios o los descubrimientos más famosos.

10 — UN NUEVO DINOSAURIO EN NL

El primer momento ocurrió apenas en noviembre. Y sucedió en México. Un grupo de científicos locales ha publicado en el Journal of South American Earth Sciences el hallazgo de una nueva especie de Yaguarasaurus, que es un género extinto del Mosasaurio.

El espécimen fue descubierto al suroeste de Vallecillo, en el estado de Nuevo León, unos 80 kilómetros al norte de Monterrey. Se trata de una nueva especie, conocida a partir de ahora como Yaguarasaurus Regiomontanus.

Es, además del primer reporte de un Yaguarasaurus en México (con cinco metros de longitud), el cráneo más completo hallado hasta ahora en América. Este hallazgo, que saldrá también en la edición impresa de la revista en enero de 2024, documenta la rápida diversificación de esta especie. El reporte además indica que se trata de un esqueleto “casi completo y bien preservado”. Ahora, las piezas fueron donadas al museo del desierto, ubicado en Saltillo, Coahuila.

9 — ENERGÍA INFINITA: LA FUSIÓN NUCLEAR VIVE UN AVANCE HISTÓRICO

Sólo basta mirar hacia el cielo y ver qué ocurre arriba para entender la importancia de poder controlar la fusión nuclear, la reacción que alimenta al Sol y a otras estrellas. Se trata de una tecnología que puede acelerar el abandono de los combustibles fósiles y que es considerada el ‘santo grial’ para obtener energía limpia e inagotable.

This first-of-its kind feat will provide unprecedented capability to support @NNSANews' Stockpile Stewardship Program and will also provide invaluable insights into the prospects of clean #FusionEnergy. pic.twitter.com/kNX8zxVhKV

— Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) December 13, 2022