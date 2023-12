Banksy instala nueva obra en una señal vial de Londres. Lo roban una hora después

LONDRES (AP) — El esquivo artista Banksy instaló su obra más reciente en una esquina en Londres, donde permaneció apenas una hora después de su mensaje el viernes.

Una señal roja de Stop con tres drones militares sobre su superficie octogonal roja fue retirada por un hombre con cizallas mientras los transeúntes tomaban fotos en Peckham, un barrio del sur de Londres.

La gente que comentó el mensaje de Banksy en Instagram pronosticó con acierto que no permanecería por mucho tiempo en el lugar. Algunas de sus obras se han vendido por decenas de millones de dólares.

“Fui a verla antes de que le sucediera algo”, dijo un hombre que se identificó como Alex a la agencia Press Association.

Varios transeúntes observaron atónitos cuando un hombre con una chaqueta negra y roja se trepó a una bicicleta apoyada en el poste que sostenía la señal y empezó a golpearla con las manos.

“Le dijimos, ‘¿qué estás haciendo?’, pero nadie sabía qué hacer, así que solo miramos lo que sucedía”, dijo Alex. “Estábamos un poco confundidos, hubo ruido de bocinas de autos”.

Banksy Pecknarm Piece didn’t last long😂

Obviously they didn’t read the sign😆 pic.twitter.com/nFdln5ttY1

— ЯΣƧCUE💀💣 (@rescueldn) December 22, 2023