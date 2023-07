Banksy, el misterioso artista británico de quien la BBC asegura tener su voz grabada

Hasta el momento, lo único que se sabe con seguridad es que el presunto artista oriundo de Bristol, Inglaterra, fue influenciado por el parisino Blak Le Rat, que se especializó en el pochoir, técnica en la que se hace uso del stencil.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Su nombre ha sido relacionado con Robert Del Naja, vocalista de la agrupación británica Massive Attack; con el grafitero Robin Gunningham; con el historietista Jamie Hewlett, la mente detrás de los personajes de Gorillaz; y hasta con Neil Buchanan, presentador de Art Attack; pero ninguno de ellos ha aceptado ser el artista urbano más importante de los últimos tiempos: Banksy.

Pese a que su identidad sigue siendo un misterio, un nuevo podcast de la BBC, presentado por James Peak, quien se ha autodenominado fan de Banksy, asegura tener grabada la voz del artista británico, que ha destacado, entre otras cosas, por realizar una fuerte crítica política y social a través de sus obras.

“Asumimos que eres quien dices ser, pero ¿cómo podemos estar seguros?”, se puede escuchar que pregunta el anfitrión de All Things Considered, en un audio del 2005 rescatado por la BBC, a lo que el supuesto artista replica “oh, no tienes ninguna garantía de eso”.

A lo largo de los tres minutos de entrevista con All Things Considered, con motivo de la exhibición de las obras del artista en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), la supuesta voz de Banksy se autoproclama como un “pintor y decorador”.

No obstante, el final del audio ha sido lo que ha llamado la atención de propios y extraños pues en el momento en el que el anfitrión le comenta que lo que hace es ilegal, el artista explica que es, justo eso, lo que “lo hace muy divertido”.

“No puedes hacer una tortilla [sin romper algunos huevos], ¿verdad? Pero no me conviene que me arresten muy a menudo. Se trata de seguir adelante todo el tiempo que puedas. Entonces, sí, tienes que pensar en estas cosas. Esa es la cuestión: el vandalismo sin sentido requiere mucho más pensamiento de lo que la mayoría de la gente se imagina”.

Aunque dicho material acaba de salir a luz, la identidad de Banksy no ha sido del todo descubierta.

Hasta el momento, lo único que se sabe con seguridad es que el presunto artista oriundo de Bristol, Inglaterra, fue influenciado por el parisino Blak Le Rat, que se especializó en el pochoir, técnica en la que se hace uso del stencil.

“Cada vez que creo que he pintado algo ligeramente original, me doy cuenta de que Blek le Rat lo hizo mejor, sólo que un año antes”, reconoció el artista urbano en el DVD Original Stencil Pioneer, de King Adz.

Pese a que el artista se desenvolvió en el viejo continente, Banksy le ha dado la vuelta al mundo con llamativos murales y piezas satíricas que suelen aparecer, en su mayoría, en momentos históricos como la pandemia de la COVID-19, la salida del Reino Unido de la Unión Europea o, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En abril del 2020 el artista llamó a la sociedad a guardar el aislamiento por la pandemia a través de una publicación de Instagram en donde se podían ver ratas corriendo en un baño junto con el mensaje “mi esposa odia cuando trabajo desde casa”.

Ese mismo año, pero meses más tarde, el artista sorprendió al intervenir artísticamente el metro de Londres en torno a la COVID-19 para advertir sobre los peligros que conllevaba no usar cubrebocas.

En el 2021 el nombre de Banksy le volvió a dar la vuelta al mundo luego de que la obra “Love is in the Bin” (“El amor está en la papelera”), que se autodestruyó en el 2018 tras ser subastada, se vendiera en Sotheby’s por el triple del precio máximo estimado: 6 millones de libras esterlinas (8.2 millones de dólares).

El lienzo medio triturado con una imagen pintada en aerosol de una niña que alcanza un globo rojo en forma de corazón fue descrito por la casa de subasta como “la obra de arte definitiva de Banksy”.

Luego de nueve meses de que estallará el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el arte floreció en medio de las ruinas con un mural del artista urbano en el que se observa a una gimnasta parada de manos en un edificio destruido en las afueras de Kiev.

Entre sus obras más icónicas se encuentran “Girl with balloon”, en donde se ve a una niña perder un globo con forma de corazón; “Soldier Throwing Flowers”, un mural, que apareció en el límite entre Palestina e Israel, donde se aprecia un hombre con el rostro cubierto aventando flores; “Stop and Search”, donde una niña catea a un soldado; y “Kissing Coppers”, en donde se observa a dos policías besándose.

Además del talento que emerge de cada una de sus icónicas piezas, que se han dejado ver en distintos países, Banksy también ha sido reconocido por subastar varias de sus obras para ayudar con donaciones a instituciones de la salud, por supuesto, durante la pandemia no fue la excepción.

Aunque mucho se ha dicho de Banksy, la verdad es que aún queda mucho por descubrir sobre la mente detrás de este proyecto, por lo que, ahora, a través de 10 episodios, la BBC y James Peak tratan de desenmarañar de a poco el misterio que acecha la identidad del artista en The Banksy Story.

