Sarampión y Daño Inmunológico

https://youtu.be/5cMEnuNmMgM

En los últimos meses se han reportado poco mas de 200 casos de Sarampión en Birmingham, en la zona central del Reino Unido, nueve casos en Filadelfia, seis en Washington, de 20 a 30 en Delaware y un caso en los estados de Nueva Jersey, Virginia y Missouri . Estos casos son consecuencia de que en la última década se ha observado una notable disminución de la vacunación con la vacuna triple viral que protege contra Sarampión-Parotiditis (Paperas)-Rubeola.

Hace 26 años, exactamente en el Reino Unido, surgió la falsa teoría de la relación entre la vacuna triple viral y el autismo. Andrew Wakefield publicó un artículo en la revista médica The Lancet en el cual presentó información falsa que relacionaba 12 casos de menores de edad diagnosticados con espectro autista y enterocolitis. Posteriormente se declararon falsas estas aseveraciones. Sin embargo, la falsa noticia ya había ocupado los titulares de medios de comunicación que decidieron no darle una difusión simétrica al desmentido como lo hicieron con la noticia inicial.

Esto fue reconocido como el punto inicial de uno de los casos más lamentables relacionado a la oleada antivacunas que ya ha causado enfermedad, discapacidad y muerte en algunas regiones del mundo.

El caso de la vacuna de sarampión es particularmente grave debido a esta enfermedad que habitualmente se presenta con un cuadro de síntomas generales, síntomas de vías aéreas superiores y una erupción cutánea de manchas rojas planas que aparecen en la cara debajo de la línea del pelo y se extienden hacia abajo hasta el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. Sin embargo, enfermar de sarampión tiene un impacto inmunológico que marca a cada una de las personas que enferman.

La presencia del virus del sarampión borra una parte de la memoria inmunológica adquirida por una persona hasta el momento de la infección. La inmunidad para enfermedades que una persona había adquirido por haber enfermado o por haber recibido un esquema de vacunación se deteriora significativamente. Este daño al sistema inmunológico tiene un impacto en la presentación de otras enfermedades y sus secuelas.

En 2023, Bern y Aaby publicaron un artículo en el cual se describe la hipótesis llamada “amnesia inmune inducida por sarampión” o MIA por sus siglas en inglés. Esta hipótesis propone que la amnesia del sistema inmune inducida por sarampión se asocia a un incremento de casos y mortalidad por otras enfermedades. Este daño a la respuesta inmune puede durar hasta cinco años después de la infección por sarampión.

El deterioro de la respuesta inmune puede prevenirse con la aplicación de la vacuna del sarampión. Quienes deciden no aplicarles esta vacuna a las personas menores a su cargo les ponen en riesgo y les convierten en un grupo control muy vulnerable.

Muchas gracias.

Referencias

Benn, C. S., & Aaby, P. (2023). Measles vaccination and reduced child mortality: Prevention of immune amnesia or beneficial non-specific effects of measles vaccine?. The Journal of infection, 87(4), 295–304.

https://doi.org/10.1016/j.jinf.2023.07.010

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37482223/#:~:text=

Measles vaccine (MV) has been,of measles vaccine (MV).

Honda, H., Shimizu, Y. and Rutter, M. (2005), No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total population study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46: 572-579.

https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01425.x

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1469-7610.2005.01425.x

Laksono, B.M., de Vries, R.D., Verburgh, R.J. et al. Studies into the mechanism of measles-associated immune suppression during a measles outbreak in the Netherlands. Nat Commun 9, 4944 (2018).

https://doi.org/10.1038/s41467-018-07515-0

https://www.nature.com/articles/s41467-018-07515-0

MedPage Today 2024. Measles Cases in Several States: What’s Going On? — COVID-19, vaccine hesitancy, travel are all playing a role.

https://www.medpagetoday.com/special-reports/features/108310?

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.