Organización pide a la industria no ocultar riesgos de autos y proteger a peatones

En Defensa del Consumidor se habló sobre el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, así como de la necesidad de implementar un etiquetado que informe de los aspectos con los que cuenta cada auto para garantizar la seguridad de ocupantes y peatones.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).— La industria automotriz debe dejar de esconder los riesgos que implican los vehículos y acelerar la implementación de tecnologías que protejan a ocupantes y peatones, consideró Stephan Brodziak, presidente de la Comisión Directiva del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

Desde 2010, el programa realiza pruebas de seguridad a vehículos. Su estudio más reciente muestra que ninguno de los 10 autos más vendidos en México en 2023 pueden considerarse de mayor seguridad para las y los consumidores, ni para usuarios de las vías.

Stephan Brodziak expresó en entrevista con En Defensa al Consumidor, programa que se transmite en Estudio de SinEmbargo Al Aire, que la seguridad vehicular debe asumirse como un asunto de seguridad pública, aunque eso vaya contra las narrativas y los discursos que ha manejado la industria automotriz desde su nacimiento.

“Nosotros hemos venido analizando esto prácticamente desde el inicio de la producción en masa con el modelo T de Ford en 1908, prácticamente ahí inició el esconder los riesgos que implica un vehículo por la gran cantidad de muertes y lesiones y la estela amplísima de muertes que ha dejado y que la industria automotriz ha sabido muy inteligente y perversamente esconder la responsabilidad que sí tiene a través del diseño vehicular en la salud pública”, expuso.

Agregó que, pese a los avances, todavía hay vehículos de muy baja seguridad vehicular.

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (conocido como Latin NCAP) establece, de manera independiente e imparcial, protocolos para calificar los niveles de seguridad de los automóviles nuevos.

La evaluación se lleva a cabo mediante una serie de pruebas de choque. Con base en estas pruebas el programa de evaluación califica su desempeño entre 0 y 5 estrellas.

El etiquetado de seguridad vehicular, que considera la calificación basada en las estrellas del programa Latin NCAP, es la mejor herramienta para ofrecer autos cada vez más seguros a los consumidores en América Latina y el Caribe. Desde 2010, este programa ha publicado los resultados de más de 150 modelos y desde 2020 los protocolos de este programa de evaluación vehicular son más exigentes. En la actualidad, se evalúa la protección de los ocupantes adultos y niños por separado, y en conjunto.

Además, se amplió el alcance de otros aspectos clave en los modelos evaluados, como la protección a peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública, como ciclistas, motociclistas y personas discapacitadas, y los sistemas de asistencia a la conducción.

Para lograr las 5 estrellas cada año, hoy es necesario un mejor rendimiento en todos los puntos mencionados. Una baja calificación en uno solo implica una evaluación baja, incluso si los otros aspectos fueron bien calificados.

En noviembre pasado, el Poder del Consumidor dio a conocer que ninguno de los 10 autos más vendidos en México en 2023 pueden considerarse de mayor seguridad para las y los consumidores, ni para usuarios de las vías, de acuerdo con esta evaluación. Se trata del Nissan Versa, March, Sentra y NP 300; Chevrolet-GM Aveo, Kia Río Sedán, MG Motor MG5, Mazda 3, Mazda 2 y Renault Kwid.

De acuerdo con la organización, estos autos “no atienden las principales recomendaciones de seguridad vehicular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni cuentan con la calificación de 5 estrellas del programa Latin NCAP.

Esta organización destaca seis elementos de seguridad que incrementan el nivel de protección de las y los ocupantes de vehículos: el Control Electrónico de Estabilidad (ESC, por sus siglas en inglés); el sistema de frenos antibloqueo (ABS, por sus siglas en inglés), los cinturones de seguridad de tres puntos, las bolsas de aire, los reposacabezas y los dispositivos de seguridad infantil.

​​”Las tecnologías pasivas de seguridad vehicular son aquellas que entran en funcionamiento cuando el choque ya es indefectible, el choque está sucediendo o está a fracciones de segundo de suceder porque los sensores del vehículo ya lo están detectando”, expuso Stephan Brodziak.

Brodziak dijo que lo que se ha visto en diversos estudios que se han hecho, de acuerdo con las 8 recomendaciones de seguridad vehicular hechas por las Naciones Unidas, tienen que ver con el estándar de protección a peatones, con los sistemas de retención infantil, los cinturones de seguridad, las pruebas de impacto frontal lateral, que tienen que ver también con la penetración de las nuevas tecnologías y con los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

En relación a los 10 vehículos más vendidos, Stephan Brodziak señaló que estos representan cerca del 30 por ciento de las unidades vendidas en el país y ninguno cuento con las cinco estrellas de LatinNcap. “Eso es muy importante a destacar, no quiere decir que potencialmente no exista, pero sí tenemos tres modelos que han sido evaluados bajo el protocolo anterior de LatinNcap, recuerden que son progresivos, se van actualizando los protocolos, y sí encontramos estos tres modelos que no tienen las mejores calificaciones. Estamos hablando que tienen una o dos estrellas de seguridad, todavía son vehículos de baja seguridad”.

“También es importante mencionar el rol de México en la región, LatinNcap por su foco, por su objetivo de buscar el mínimo de seguridad vehicular que se está ofreciendo en la región de América Latina y el Caribe, para LatinNcap es verdad que es cada vez más difícil encontrar vehículos en México de muy baja seguridad que sean cero estrellas, que eso está buscando LatinNcap: alertar a los consumidores del máximo riesgo posible a encontrar en los mercados de América Latina y el Caribe. En ese sentido, por la penetración que de las tecnologías que que se ha tenido en México se ha visto acompañado de una dificultad de encontrar modelos que apliquen, que sean probados por LatinNcap que apliquen a nuestro mercado”, expuso.

