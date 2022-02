Hubble capta “triángulo” de estrellas originada por colisión de 2 galaxias

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS).- Una espectacular colisión frontal entre dos galaxias alimentó un inusual frenesí de nacimiento de estrellas de forma triangular, como se captura en una nueva imagen del telescopio espacial Hubble.

El dúo de galaxias que interactúan se llama colectivamente Arp 143. El par contiene la galaxia espiral brillante, distorsionada y formadora de estrellas NGC 2445 a la derecha, junto con su compañera menos llamativa, NGC 2444 a la izquierda.

Los astrónomos sugieren que las galaxias se cruzaron entre sí, lo que encendió la tormenta de fuego de formación estelar de forma única en NGC 2445, donde miles de estrellas cobran vida en el lado derecho de la imagen. Esta galaxia está inundada de nacimiento de estrellas porque es rica en gas, el combustible que produce las estrellas. Sin embargo, aún no ha escapado de las garras gravitatorias de su compañera NGC 2444, que se muestra en el lado izquierdo de la imagen. La pareja está librando un tira y afloja cósmico, que NGC 2444 parece estar ganando. La galaxia ha extraído gas de NGC 2445, formando el extraño triángulo de estrellas recién acuñadas.

“Las simulaciones muestran que las colisiones frontales entre dos galaxias son una forma de formar anillos de nuevas estrellas”, dijo en un comunicado la astrónoma Julianne Dalcanton del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron en Nueva York y la Universidad de Washington en Seattle.

