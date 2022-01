FOTO: Hubble capta galaxias que juntas asemejan al Enterprise de Star Trek

Ciudad de México, 29 de enero (RT).- Un grupo de tres galaxias conocido como NGC 7764A, ubicado a unos 425 millones de años luz, fue fotografiado por el telescopio espacial Hubble, de la NASA y ESA. Las dos agencias publicaron la imagen este viernes.

Un detalle curioso de NGC 7764A es que dos de sus galaxias, que están en la parte superior derecha de la foto, parecen estar impactando una contra otra.

Live long and prosper 🖖

This week’s #HubbleFriday image shows a galactic trio called NGC 7764A. The pair of galaxies interacting in the upper right might even resemble the Starship Enterprise… a least, from our solar system’s perspective!

— Hubble (@NASAHubble) January 28, 2022