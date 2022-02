Trump propone aplicar la misma estrategia militar de Putin en la frontera con México

Los Ángeles, 23 de febrero (LaOpinión).- El expresidente Donald Trump volvió a dar uno de sus inecesarios comentarios, ahora sobre Ucrania y Rusia, al considerar que las acciones militares de Vladimir Putin han sido “geniales” y que incluso deberían implementarse en la frontera sur de Estados Unidos.

“Esto es genial”, dijo Trump al describir las acciones de Putin en la frontera con Ucrania, donde ha desplegado más de 150 mil soldados.

El republicano se refiere a que Putin declarara dos territorios de Ucrania como “independientes”, así justifica su ingreso.

El expresidente consideró que Putin es un hombre “muy inteligente”, al tiempo que criticó al Presidente Joe Biden por sus acciones.

“Había más tanques del ejército de los que he visto jamás”, dijo sobre el despliegue militar ruso. “Van a mantener la paz bien. No, pero piénsalo. Aquí hay un tipo que es muy inteligente… Lo conozco muy bien. Muy, muy bien”.

Tras asegurar nuevamente que hubo fraude electoral en 2020, el expresidente Trump dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania no habría ocurrido si él estuviera al mando de la Casa Blanca.

“Si hubiera estado en el cargo, no sería siquiera imaginable. Esto nunca hubiera pasado”, expresó.

Las reacciones a la posición de Trump llevaron a volver tendencia #TraitorTrump (#TrumpTraidor) en Twitter, donde decenas de personas critican el respaldo a Putin.

“El #TrumpTraidor siempre ha sido un #TítereDePutin”, consideró la escritora Tara Dublin.

Las declaraciones de Trump ocurren luego de que Putin ordenara el avance de tropas a Donetsk y Luhansk, dos territorios separatistas ucranianos.

