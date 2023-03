“No tenemos nada qué ver”: dice AMLO por la salida de Osorio Chong de coordinación

El mandatario aseguró que el Gobierno mantiene su “autoridad moral” al no establecer ningún tipo de relaciones de complicidad con nadie; “que cada quién cumpla con su responsabilidad”, agregó ante su negativa de haberse reunido con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que el Gobierno federal no tiene nada que ver con la reciente salida de Miguel Ángel Osorio Chong en el Coordinación de los Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presionado por un sector mayoritario de su bancada.

“Es un situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros. […] No tenemos nosotros nada qué ver en eso, sinceramente. No nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones, no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, comentó durante la conferencia matutina de este jueves.

El mandatario aseguró que ante la ausencia del Gobierno en esa clase de decisiones, éste tiene autoridad moral, caso contrario si su Administración fuera “como los de antes”, ya que sería una cuestión de seguir “maiceando” a medios y otros funcionarios públicos.

Además, mencionó que jamás ha recibido Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, ni siquiera para dialogar.

“Nunca, nunca. ‘Vamos a dialogar’: No. Que cada quién cumpla con su responsabilidad. Los del Poder Judicial, lo mismo. Imagínense establecer relaciones de complicidad con jueces, magistrados, ministros, no pues no tendríamos autoridad moral, aquí que cada quien cumpla con su responsabilidad”, agregó.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong, hasta ahora coordinador parlamentario del PRI, dejó la dirección de la bancada tricolor, ante la presión de los legisladores afines a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quienes con su mayoría convocaron a una Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario celebrada la tarde de ayer.

Así lo confirmó Osorio Chong en rueda de prensa, mientras en otro salón elegían a su sucesor, Manuel Añorve Baños. El extitular de Gobernación anunció que dejaba el cargo por sus diferencias con el dirigente nacional del PRI, aunque no abandonaría el partido.

“Conmigo no habrá secretos, hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Respeto a las mayorías y no me presto a lo que ha venido haciendo Alejandro Moreno con traiciones y acuerdos con el gobierno, el PRI es señalado gracias a él con la imagen deteriorada”, dijo Osorio Chong en conferencia de prensa esta noche luego de una reunión extraordinaria para buscar su remoción como coordinador del grupo parlamentario del tricolor.

“Yo no voy a obedecer las instrucciones para votar como le conviene en sus acuerdos a Alejandro Moreno” Fueron las palabras de Osorio Chong tras dejar la coordinación del PRI en el Senado. 📽@letroblesrosapic.twitter.com/gWxqUcA5Yf — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 23, 2023

“Voy a seguir con las impugnaciones, tengo derechos, les encantaría que renunciara al PRI, pero es Alejandro Moreno el que tiene que salir del PRI”, agregó.

Luego hizo un llamado “a los millones de priistas que hay en el país a que vayamos juntos a no permitir esto que Moreno ha venido haciendo a su favor y para sus pretensiones”.

Osorio Chong señaló que la reunión en donde buscaban destituirlo fue en respuesta a las denuncias que él ha realizado en contra de Alejandro Moreno luego de que extendió su permanencia en la dirigencia del tricolor.

“Respeté cada momento de ese acuerdo (alargar presidencia de Alito en el PRI) por el bien de la unidad de mi grupo y para que pudiera ayudar al bloque de contención aquí en el Senado de la República, sin embargo, en respuesta a este comportamiento responsable encontramos las maniobras de Alejandro Moreno en el que, utilizando a Manuel Añorve y Mario Zamora, empezaron los engaños y acercamientos hacia algunos compañeros y compañeras. Buscaron entonces, faltando a lo que habíamos acordado, arrebatarme la coordinación del Grupo Parlamentario y eso tiene una razón y es que a Alejandro Moreno no le gustó lo que interpusimos muchos priistas para no dejarlo extender su porfiriato”, dijo.

El Senador acusó que “Alito” Moreno únicamente buscaba favorecerse con su puesto de dirigente nacional y que únicamente ha dañado el partido.

“Yo soy un hombre de partido que me ha costado mucho como para permitir que un personaje como Alejandro Moreno, con todos los señalamientos que tiene, se quede con el partido; yo soy la voz de miles de priistas enojados con este personaje que le ha hecho tanto daño al partido, que ha perdido todas las elecciones y que no ha dado respuestas y lo único que ha hecho es presionar en los estados para quedarse con todas las facultades en el PRI”, detalló.