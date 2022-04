Las mujeres sólo reciben un tercio de ingresos laborales mundiales, alerta informe

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- Aunque las mujeres representan casi la mitad de la población mundial, y una fuerza laboral creciente en las últimas décadas, sólo ganan un tercio de los ingresos laborales en todo el mundo, principalmente porque dedican mayor tiempo al trabajo de cuidados no remunerado.

De acuerdo con el Informe Sobre la Desigualdad Global de 2022, a cargo del Laboratorio de Inequidad Mundial, aunque la participación de las mujeres en los ingresos mundiales pasó del 31 por ciento (en el periodo 1990 a 1994) al 35 por ciento en 2015-2019, el incremento está sustentado porque en los países más ricos cuentan con una participación femenina más elevada que el promedio.

Además, los datos revelaron que desde 1994, el promedio ponderado por la población del ingreso laboral pagado a las mujeres apenas ha cambiado, estancándose en alrededor del 28 por ciento –la cifra más alta obtenida fue de 29 por ciento en el periodo de 2015 a 2020–.

En el reporte se destacó que este aporte a los ingresos globales aún es menor al de los hombres por un posible eje en el uso del tiempo: “las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado“.

“Aunque la proporción de tiempo dedicado por mujeres y hombres al trabajo de cuidados no remunerado muestra una gran variabilidad entre países, en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA, por su abreviatura en inglés) la brecha tiende a ser mayor: las mujeres dedican en promedio más de 5 horas al día al trabajo de cuidados no remunerado, mientras que los hombres dedican menos de una hora. Es probable que esta mayor carga de trabajo de cuidados no remunerado impida que las mujeres participen en el mercado laboral y, cuando trabajen, les impida acceder a puestos bien remunerados. Cuando se combinan el trabajo remunerado y el no remunerado, la contribución de las mujeres al trabajo aumenta sustancialmente y, por lo tanto, hace que la participación del trabajo femenino en el ingreso parezca aún más injusta”, señala el documento.