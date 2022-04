Desapariciones de mujeres y feminicidios en México marcan los primeros meses de 2022

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- El arranque de este 2022 ha sido particularmente violento para las mexicanas. Las cifras de feminicidios han ido al alza en los primeros dos meses con respecto al mismo periodo de 2021, y ha ello se ha sumado una ola de desapariciones de mujeres a lo largo de todo el país, lo cual refleja un alza importante en este tipo de delitos en los últimos meses.

Organizaciones civiles y colectivos feministas han compartido reportes de desapariciones y asesinatos ocurridos en distintos estados de la República desde este enero y hasta la fecha.

En tanto, en su Informe de los primeros 100 días de Gobierno del cuarto año de la actual administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un incremento del 15 por ciento en los feminicidios ocurridos en lo que va de su mandato, sin embargo lo atribuyó a que anteriormente era un delito no clasificado.

En el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas Gobierno se muestra que en 2019 a nivel nacional hubo un total de 947 feminicidios a tasa anual, siendo el mes de agosto en el que se reportaron más muertes (93), seguido de diciembre (92), septiembre (89) y julio (87).

Pese a que en 2020 se declaró la pandemia de COVID-19, en ese año hubo un total de 949 feminicidios. En ese periodo los meses con mayores asesinatos de mujeres fueron junio (92), febrero (91) y noviembre (85). Para 2021 la cifra de feminicidios aumentó hasta 977 en todo el año : tanto en mayo y en agosto se reportaron más de 100 casos de asesinatos de mujeres en menos de 30 días, con 104 y 110 muertes totales, respectivamente.

En la presentación de cifras de los primeros dos meses del 2022 se registraron 155 feminicidios en total, 76 en enero y 79 en febrero, por lo que representaría un aumento de 1.97 por ciento a tasa anual en comparación con enero y febrero de 2021 cuando se contabilizaron 152 casos. Con respecto a los dos meses previos, noviembre y diciembre de 2021, cuando se reportaron 150 es una variación porcentual del 3.3 por ciento.

En los primeros dos meses de 2019 hubo un total de 136 casos de feminicidio, mientras que la cifra subió a 165. En la comparación entre 2019 a 2022 se puede ver un incremento porcentual de 13.97 por ciento en los casos totales.

LAS DESAPARICIONES DE MUJERES

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de enero y el 14 de abril se han reportado 748 mujeres desaparecidas. El 46 por ciento de todos los casos se concentran en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Pero lo que se ha registrado en Nuevo León ha prendido alertas. En el último mes, se ha reportado la desaparición de 15 mujeres, de las cuales una de ellas fue hallada muerta. Se trata de María Fernanda Contreras Ruiz, de 27 años de edad, una joven residente de Monterrey, quien fue asesinada y cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Apodaca el pasado 7 de abril.

El 9 de abril, grupos feministas incendiaron una puerta del Palacio de Gobierno de Nuevo León en protesta por la desaparición de María Fernanda. El domingo pasado la Fiscalía informó que detuvo en el vecino estado de Coahuila a Raúl Alfredo “N”, presunto asesino de María Fernanda, quien convivió con la víctima el día de su desaparición, el pasado 3 de abril.

Hoy pedimos justicia para María Fernanda, qué su feminicidio no quede en la impunidad. #JusticiaParaMariaFernanda #niunamas pic.twitter.com/smdfZ0VERU

Otro de los casos que ha sido denunciado es el de Debanhi Escobar, joven desaparecida en el municipio de Escobedo. En redes sociales se viralizó su desaparición luego de que se difundiera una última foto de ella a la orilla de una carretera solitaria de Nuevo León, la cual supuestamente fue tomada por un chofer privado, quien la habría dejado abandonada en ese paraje luego de haber discutido.

Hasta ahora se reveló que la fotografía fue tomada como evidencia para las amigas de Debanhi, ya que ellas le solicitaron el servicio.

El decretó, emitido por el Gobernador Samuel García el pasado 11 de abril, añadió que se aumentó el actual Grupo de Búsqueda de la Fiscalía a 200 efectivos que realizarán dicha tarea. También se dio a conocer la creación de una Fuerza de Tarea, integrada por diversas instituciones de seguridad, para que se coordine con las diversas policías, municipales, estatales y federales, así como con el equipo especializado de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Hasta ahora la Fiscalía de Justicia neoleonense destacó que ya fueron localizadas 10 mujeres, la mayoría jóvenes menores de edad, sin embargo, junto con el caso de Debanhi, hay otras tres mujeres de las que aún se desconoce su paradero.

Según el Secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, aquellas personas ya localizadas habían escapado de su domicilio por problemas familiares, al mismo tiempo que rechazó la versión que circula en redes sociales sobre una supuesta “banda que se dedica a secuestrar mujeres”. Y añadió que en el estado también desaparecen hombres. Luego de sus declaraciones, grupos feministas solicitaron su renuncia.

En Querétaro causó grande indignación la desaparición de la niña Victoria Guadalupe, de 6 años de edad, quien salió a una papelería cercana a su domicilio y ya no regresó. Tras dos días desaparecida, sus restos fueron encontrados en un lugar cercano a su casa, a donde regresaba después de haber ido a la tienda, envueltos en plástico.

Con profundo dolor, indignación y rabia exigimos justicia por el feminicidio de Victoria Guadalupe.

¡YA BASTA!

LAS NIÑAS 👧🏻👧🏼👧🏽👧🏾👧🏿👧

🚫 NO SE TOCAN

🚫 NO SE VIOLAN

🚫 NO SE MATAN! #JusticiaparaVictoriaGuadalupe #LasNiñasNoSeTocan#NiUnaMenos#QuerétaroFeminicida pic.twitter.com/Xlc4VrBPFd

— Mamá Feminista (@FeministaMama) April 9, 2022