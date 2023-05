Adolescente muere por impacto de petardo afuera del Bachilleres 2; FGJ-CdMx investiga

Hasta el momento no hay detenidos por lo sucedido; autoridades capitalinas investigan con apoyo de las cámaras de videoviligancia de la CdMx.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Una adolescente de 17 años murió la noche de ayer en la Ciudad de México (CdMx) a causa del impacto de un petardo.

Los hechos ocurrieron en la avenida de Los 100 Metros, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, perteneciente a la Alcaldía Gustavo A. Madero, cerca de las instalaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 2, escuela a la que pertenecía la joven.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CdMx, policías fueron informados de una explosión en la zona, por lo que acudieron al lugar y al llegar, observaron a la joven con una herida en la cabeza y solicitaron la presencia de servicios de emergencia.

El cuerpo de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC diagnosticó a la menor de 17 años sin signos vitales, por ello, la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones del caso.

Muere alumna por petardo, menor de 17 afuera del bachilleres 2 GAM// buscan a presunto agresor pic.twitter.com/N9a5MgoO6i — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) May 23, 2023

“Iniciamos una investigación por los hechos ocurridos en la colonia Nueva Industrial Vallejo, colonia Gustavo A. Madero, en que una adolescente perdió la vida al ser agredida con un objeto explosivo. Personal de Atención a Víctimas, Servicios Periciales y la Policía de Investigación laboran en el lugar”, dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CdMx) a través de su cuenta oficial de Twitter.

Según los primeros reportes obtenidos por policías de la SSC, un sujeto estaba en las inmediaciones de la estación Politécnico, perteneciente al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y lanzó un petardo, el cual posiblemente fue la causa de la lesión de la adolescente.

Iniciamos una investigación por los hechos ocurridos en la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía GAM, en que una adolescente perdió la vida al ser agredida con un objeto explosivo. Personal de Atención a Víctimas, Servicios Periciales y @PDI_FGJCDMX laboran en el lugar pic.twitter.com/EiED9JSuwm — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 23, 2023

Autoridades han comenzado con el análisis de las cámaras de vigilancia para la identificación de la persona probablemente responsable de lanzar el explosivo y así proceder con las indagatorias que deriven de los hechos.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.