La minoría corrupta se atrinchera en la Corte, por eso la eleva a poder supremo: AMLO

La Suprema Corte invalidó este jueves la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, iniciativa promovida por el Presidente; hace varias semanas, ya había tumbado la primera parte de las reformas.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que una minoría “rapaz y corrupta” se ha atrincherado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por eso le da el carácter de “poder supremo”, un día después de que ese cuerpo colegiado decidiera dar tiro de gracia al llamado Plan B, la Reforma Electoral del Ejecutivo y del movimiento de izquierda.

“Interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa, de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando al Poder Judicial convirtiéndolo en un ‘Supremo Poder Conservador’. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país, que se han dedicado a saquearlo, tienen a sus servicios a estos magistrados, jueces, ministros, con honrosas excepciones”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde Chiapas.

“Somos respetuosos del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo, están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo, lo que hicieron fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo quisiera enjuiciar a jueces corruptos, tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro”, añadió, en respuesta a un posible decreto para reformarlo.

También dijo que, en caso de reformar el Poder Judicial con un decreto, como hizo el Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando reformó la Suprema Corte y la redujo de una veintena de ministros a su forma actual con un pleno de 11 “pagándoles muy bien a los que estaba por su retiro”, causaría que la oposición “pondría el grito en el cielo”.

La Suprema Corte invalidó el jueves la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, iniciativa promovida por el Presidente López Obrador, semanas después de tumbar la primera parte y con ello la totalidad de estas reformas.

Luego de llevarse a cabo la discusión del proyecto, el pleno de la Suprema Corte determinó la invalidez del decreto luego de obtener nueve votos a favor y dos en contra, los cuales correspondieron a las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

La iniciativa planteaba modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El pleno de la SCJN avaló el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso la invalidación total del decreto de modificación a diversas disposiciones legales electorales, el cual fue publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A finales de marzo, López Obrador anunció que si se rechaza el Plan B electoral, como ya sucedió, ya tiene listo un Plan C: pedir el voto masivo de la gente para mantener a la izquierda en el poder y no detener los cambios en México.

“Ahora hay un Plan C. Que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C. Ese ya lo aplicamos en el [20]18. Fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano destacó que desde que asumió la Presidencia, ha trabajado para “acabar con la corrupción que es el principal problema del país”. “Hemos avanzado muchísimo limpiando de corrupción al Gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, subrayó que la transformación del país se está llevando a cabo a través del respeto a la división y el equilibrio de los poderes, pues “hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes que lo que había era un Estado de chueco, una República simulada donde una minoría era la que mandaba en México”.

La propuesta constitucional que planea enviar el Presidente en el cierre de su mandato es para que se puedan elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial. Este viernes, añadió: “Me gustaría que me contestaran los ministros, porque violan la Constitución, en particular el artículo 127, que establece que ningún servidor publico puede ganar más que lo que tiene como percepción, como sueldo, el Presidente”.

Además, criticó que tengan “un fideicomiso de 20 mil millones de pesos”. “¿Con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo?”, cuestionó de forma retórica. “La mayoría de ellos [ministros de la Corte] piensa, en lo íntimo, que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos de las élites, así es como aprendieron, así se formaron, no tienen respeto por el pueblo, según ellos se hace en la cúpula, entre políticos, entre jueces, magistrados, amigos, familiares, allá arriba, el pueblo no, ya están fuera las máscaras, se están viendo como son”, concluyó.