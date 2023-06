La Suprema Corte da palo a la segunda parte del Reforma Electoral del Presidente

Ministros señalaran vicios durante el proceso legislativo para aprobar el Plan B Electoral; las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra del proyecto resolutivo.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado esta tarde la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, iniciativa promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de llevarse a cabo la discusión del proyecto resolutivo, el pleno de la Suprema Corte determinó la invalidez del decreto tras obtener nueve votos a favor y dos en contra, los cuales correspondieron a las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

La iniciativa planteaba modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El pleno de la Suprema Corte comenzó el día de hoy con la discusión del proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso la invalidación total del decreto de modificación a diversas disposiciones legales electorales, el cual fue publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante el estudio de fondo, el Ministro Juan Luis González Alcántara se posicionó a favor del proyecto resolutivo, ya que señaló que el decreto a analizar siguió el mismo proceso legislativo que el analizado el pasado 8 de mayo.

“[El decreto] compartió exactamente los mismos vicios legislativos que este Tribunal pleno ya declaró por mayoría calificada que tienen un potencial invalidante por su grave afectación al principio de democracia deliberativa que debe de regir todos los trabajos legislativos. Por lo tanto, por congruencia y también por convicción, debo pronunciarme a favor de la invalidación del decreto impugnado por las violaciones en el proceso legislativo”, argumentó.

Además, atribuyó su postura con respecto al proyecto contra el Plan B Electoral, a la modificación de un artículo ya previamente aprobado por las y los diputados federales, el cual corresponde a la “cláusula de la vida eterna”, que implica la transferencia de votos entre partidos que formen parte de coalición y así mantener su registro.

“El citado Artículo 12 [de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales] se aprobó sin que su texto final fuera revisado y aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión. De esta manera, a los vicios legislativos con potencial invalidante que ya habíamos analizado en la pasada sesión del 8 de mayo, también debemos sumar que el dictamen impugnado violó nuestro sistema bicameral de aprobación de leyes”.

#ÚltimaHora🚨 Con mayoría de 9 votos, #LaCorte invalida por violaciones graves al procedimiento legislativo el 2do decreto de las reformas político-electorales que modifica tres Leyes Generales y una Ley Orgánica. — Suprema Corte (@SCJN) June 22, 2023

El Ministro Luis María Aguilar ofreció sus felicitaciones a los ministros Lainez y Alcantara por el proyecto y apuntó en estar totalmente de acuerdo en declarar la invalidez del proyecto de impugnado. Destacó que desde su perspectiva hay claras irregularidades y violaciones el procedimiento legislativo y afirmó que incluso sólo con mencionar algunas sería suficiente para declarar la invalidez de todo el decreto.

Criticó el trabajo legislativo de Morena en diciembre y mayo pasado. Señaló que en ambas se presentaron vicios, irregularidades e infracciones a la reglas de la democracia.

Por el otro lado, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que no comparte ni el sentido ni las consideraciones de la propuesta respecto a las violaciones al procedimiento legislativo. Apuntó que las causas para invalidar una ley por vicios de procedimiento tienen que ser suficientemente graves al fin de no trastocar la autonomía parlamentaria del Congreso de la Unión, por ello no comparte que las irregularidades en cuestión tengan un potencial para invalidar.

“No comparto que las irregularidades en cuestión [de vicios en el procedimiento legislativo] tengan un potencial invalidante […] Debería de analizarse las causas de invalidez distintas a la del proceso legislativo, como la referencia a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otras”, añadió.

🚨#ÚLTIMAHORA | La Suprema Corte de Justicia de la Nación declarará la inconstitucionalidad del "Plan B" de la Reforma Electoral, con 9 votos a favor y 2 en contra. pic.twitter.com/QZuCUAA6tn — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 22, 2023

En ese mismo sentido, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa reafirmó su postura y dijo que no comparte la declaración de invalidez del proyecto por presuntos vicios en el proceso legislativo, pues señaló que las posibles deficiencias legislativas no tiene un potencial invalidante para dejar las votaciones mayoritarias de los legisladores de ambas cámaras.

También aseguró que los ministros no se pueden desentender de los aprobado en dichas cámaras al ser un ejercicio democrático.

El proyecto propone “la franca violación a la división de poderes porque, en mi opinión, los consensos políticos de los órganos legislativos no nos corresponde juzgarlos, y menos aún desentendernos que en dicha Cámara [de Diputados] hubo 267 votos a favor, 219 en contra del decreto de reformas; y en la de Senadores, que fungió como revisora, mereció su aprobación por 69 votos a favor y 53 en contra. Ejercicio democrático que estamos a punto de invalidar”, sostuvo.

Durante su intervención, la Ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, apoyó el proyecto resolutivo ya que consideró que los vicios declarados invalidantes en el decreto en material electoral son semejantes a las aprobadas por la misma Suprema Corte con respecto a la reforma de 2017 sobre derecho de audiencias, hecho que destacó por el llamado a la congruencia entre las y los ministros, sobre todo por “respeto a la ciudadanía”.

“Podemos como ponentes, como ministros, cambiar de voto, una nueva reflexión; pero siempre por congruencia, por respeto a la ciudadanía, tenemos que hacer patentes que es un cambio de criterio, pero tampoco llevar los votos en una Ley y posteriormente cambiar la votación sin decir por qué se aparta del criterio o nos apartamos de los criterios que hemos sostenido en esa Suprema Corte de manera constante”, resaltó.

El Ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite, el 24 de marzo de 2023, la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE), contra el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A través de un comunicado, la SCJN difundió el proyecto del Ministro Laynez Potisek, donde se consideró que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera del llamado “plan B”, también se actualizaron en dicho caso, por la simple razón de que ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.

“La Cámara de Diputados [del Congreso de la Unión] jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan solo cuatro horas”, detalló la SCJN.

Asimismo, el máximo tribunal constitucional indicó que el proyecto concluía que todas las violaciones, en su conjunto, mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, eran suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró la mañana de este jueves que el proyecto que pretende anular la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, el cual será discutido hoy por las y los ministros de la SCJN, se queda en la forma y no va al fondo del asunto.

“Acerca de lo que va a resolver la Corte hoy, de que va a desechar lo de la Ley Electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma y además considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al Poder Legislativo, ya convertido en Supremo Poder Conservador”, dijo.

López Obrador señaló que “en defensa de la minoría conservadora, están argumentando que la Ley no se discutió en el Congreso lo suficiente, cuando sí se discutió y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar en nada”.

“Por eso van a anular la Ley Electoral. Claro que es un asunto de forma, pero en la forma hay fondo cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro”, subrayó.

El mandatario mexicano advirtió que esta situación traería como consecuencia que “todas las leyes que se aprueben, si se impugnan -porque no se discutieron bien, aunque exista un reglamento en el Congreso y se apegue a ese reglamento-, los del Supremo Poder Conservador anulen las leyes”.

“Por eso pienso que es importantísimo que se elijan a los integrantes del Poder Judicial, como se elige al Presidente, como se elige a los diputados, como se elige a los senadores. Que sea el pueblo el que los elija, que no representen a una élite y eso se puede. Yo voy a presentar una iniciativa de reforma en su momento para que el pueblo elija”, recordó sobre la propuesta que dio a conocer tiempo atrás.

Aunque el planteamiento desató las críticas de diferentes sectores, el Jefe del Ejecutivo federal defendió la idea de que el pueblo es sabio. “[Argumentan] que el pueblo no sabe de esto. ¿Cómo no? Sabe más que lo que se piensa. ¿Cómo no van a saber los mexicanos si son mayores de edad y están muy conscientes de quién sí puede impartir justicia y quién no? Para que haya justicia auténtica y verdadera”, concluyó.

