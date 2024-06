¿Qué es la luz azul, cada cuándo hacerse un examen de la vista y a dónde acudir?

La luz azul que emiten los dispositivos es dañina y puede provocar daños irreversibles a mediano y largo plazo a nivel de las células de la retina por lo que se hace énfasis en proteger la vista.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- En cuidado de la salud es algo que requiere de atención, a veces por falta de tiempo o recursos se va aplazando, en otras ocasiones se debe a un desconocimiento y es que como parte de la prevención cada año se requiere de análisis y estudios, de un chuequeo general, existen otros especialistas con los que tal vez hay que acudir dos veces al año, todo dependerá de los resultados iniciales, pero ¿cada cuando se debe realizar un examen de la vista? ¿es igual si uso lentes a si nunca he usado?

“Lo ideal es que el examen de la vista se realice mínimo una vez al año justo para tener, en el caso de las personas que ya utilizan o ya utilizamos lentes, para dar este seguimiento, llevar sete control, lo ideal sería una mes al año, hay ocasiones en las que por ejemplo personas que no utilizan lentes no saben lo que es ver bien, entonces a veces no está dentro de su radar poder decir necesito hacerme un examen de la vista, cuando ya es muy marcado decir, es que algo está pasando con mi visión, ya sea de cerca o de lejos, es cuando realmente acuden con un especialista a realizarse el examen, en promedio es cada 6 meses o mínimo una vez al año”, explicó Isabel Vázquez del área de capacitación de Essilor Luxotica.

Actualmente se usan mucho los dispositivos que emiten luz azul como la computadora, el smartphone, la tablet o la televisión, por lo que se requiere incluso lentes que ayuden a proteger la vista de este tipo de luz. Un dato interesante es que el sol emite la mayor cantidad de luz que puede afectar la vita por lo que también hay que protegerse.

“Anteriormente lo generalizábamos más voy a usar unos lentes de sol porque voy a estar en exteriores y voy a estar expuesto al sol, sin embargo, no todos los lentes de sol están diseñados para dar esa protección, era más como el tema de la moda esos lentes, ahora ya se está haciendo mucho más énfasis en estar protegidos contra la radiación UV al cien por ciento pero no solamente en exteriores sino también en interiores porque justo estamos mucho más expuestos al uso de dispositivos digitales, uso excesivo de dispositivos digitales”, compartió Isabel.

La luz azul que emiten los dispositivos es dañina y puede provocar daños irreversibles a mediano y largo plazo a nivel de las células de la retina por lo que se hace énfasis en proteger la vista.

Se cuenta con la tecnología diseñada para brindar protección en interiores como exteriores, tal es el caso de Transitions, lentes fotosensibles inteligentes a la luz que se adaptan a la cantidad de luz, esta es una lente que cuando se expone a la radiación UV se activa. También está Crizal, lentes que actúan como un escudo invisible que protege los ojos y los lentes al reducir los reflejos, repele el polvo, resistencia al agua.

Para realizarse el examen se puede acudir con un especialista, oftalmólogos y optometristas.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.