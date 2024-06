Drones y misiles ucranianos matan a 4 en Rusia y Crimea después de un ataque a Járkiv

KIEV, Ucrania, 23 de junio (AP).— Cuatro personas murieron en ataques ucranianos con drones y misiles, según informaron autoridades rusas el domingo, al día siguiente de que una bomba rusa arrojada contra la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, matara a tres personas y enviara a docenas más al hospital.

Entre los muertos en Rusia había tres —incluidos dos niños— que fueron alcanzados por restos después de que cinco misiles ucranianos fueran derribados en Sebastopol, una ciudad portuaria en la Crimea anexionada por Rusia, dijo Mikhail Razvozhayev, el Gobernador nombrado por Moscú para la ciudad. Cerca de un centenar resultaron heridas, añadió.

Una persona murió y tres resultaron heridas en la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania, cuando tres drones ucranianos atacaron la ciudad de Grayvoron, según el Gobernador regional, Vyacheslav Gladkov.

It's high time we put an end to the impunity Russia has, as well as provided our people with a reliable shield #ArmUkraineNow pic.twitter.com/iffs9RkxIG

At least 3 people were killed, and 37 people were injured.

Russia hit a residential building and an industrial enterprise in #Kharkiv with aerial bombs

Las defensas antiaéreas derribaron 33 drones ucranianos sobre las regiones occidentales rusas de Bryansk, Smolensk, Lipetsk y Tula, según el Ministerio ruso de Defensa. No se reportaron bajas ni daños.

Los ataques se produjeron después de Rusia golpeara Járkiv el sábado por la tarde con cuatro bombas aéreas, una de las cuales golpeó un edificio residencial de cinco pisos y mató a tres personas. Aún había 41 personas que recibían tratamiento por sus heridas, indicó el Gobernador de la región Oleh Syniehubov.

En un mensaje de video tras el ataque, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó a los socios de Ucrania a reforzar sus defensas antiaéreas.

Russian terrorists have struck Kharkiv with guided aerial bombs again. Unfortunately, a residential building was hit.

The debris is being cleared. All necessary services are on the scene. As of now, there are 19 wounded and 3 dead. My condolences to everyone who lost their loved… pic.twitter.com/iSpKjjevtC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2024