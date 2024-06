AMLO revela que Claudia le sugirió reconsiderar su retiro, pero él le dijo que “no”

– Información en desarrollo

SinEmbargo, 23 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante una conversación con la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la morenista lo invitó a asumir algún cargo en su Gobierno, pero lo rechazó.

“Les voy a dar una exclusiva. Yo hablé con la Presidenta electa, he estado platicando [con ella] ahora que estamos saliendo juntos. Entonces me empezó a decir de lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso, el ingeniero [Lázaro] Cárdenas estudió el primer año de primaria en Jiquilpan. Y entonces viene la Segunda Guerra y el Presidente [Manuel] Ávila Camacho lo llama y vuelve a ser, porque ya había estado, Secretario de la Defensa. Cuando me empieza a platicar Claudia, la interrumpió diciendo: ‘No, no, no. Esa historia ya me la conozco, pero no'”, relató entre risas. “No va a haber guerra”.