Demócratas abogan por protección de datos personales a quienes busquen un aborto

WASHINGTON, 23 de julio (AP).— Los representantes demócratas de Estados Unidos están ampliando su escrutinio sobre el papel de las empresas tecnológicas en la recopilación de los datos personales de las personas que pueden estar buscando un aborto, mientras los legisladores, los reguladores y el Gobierno del Presidente Joe Biden lidian con las secuelas de la sentencia de la Corte Suprema del mes pasado que puso fin a la protección constitucional del aborto.

En una nueva andanada de cartas al Congreso, seis demócratas de la Cámara de Representantes han preguntado a los principales ejecutivos de la red de servicios en la nube de Amazon y del importante proveedor de la nube Oracle sobre el manejo que hacen las empresas de los datos de localización de los consumidores procedentes de los teléfonos y qué medidas han tomado o tienen previsto tomar para proteger los derechos de privacidad de las personas que buscan información sobre el aborto.

La decisión de la mayoría conservadora del máximo tribunal estadounidense para anular el fallo emitido en el caso de Roe contra Wade ha dado lugar a límites estrictos del aborto en más de una decena de estados, incluso la prohibición total.

