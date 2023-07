Las granjas privan a los animales de sus comportamientos naturales

La mayoría de las personas tenemos una postura en la cual rechazamos el maltrato animal. Estamos quienes hemos comprendido que los animales no deberían ser explotados y usados en la industria del entretenimiento como los circos, corridas de toros, rodeos y peleas clandestinas, también nos oponemos a la compra de animales y optamos por la adopción. Otras más incluso rechazamos el uso de pieles y pelaje. Definitivamente esto es una gran victoria para los animales, pero muchas personas no son conscientes de que el mayor maltrato animal ocurre ininterrumpidamente en granjas y mataderos industriales, todos los días y a gran escala.

Las granjas privan a los animales de llevar a cabo sus comportamientos naturales. Palabras como “animales criados éticamente”, “libre pastoreo”, “sacrificio humanitario”, “criado naturalmente” son las palabras de moda a las que la industria cárnica ha recurrido para hacerle creer a las y los consumidores que les preocupan los animales que les arrebatan sus vidas de la manera más indolora posible y son criados en condiciones aptas. Estas etiquetas no garantizan nada y están muy lejos de la realidad, muestran una imagen idílica y tácticas engañosas para esconder cualquier información negativa sobre el consumo de carne y la crianza de los animales, mostrándonos en su publicidad a animales corriendo en libertad, alimentándose de pastos verdes, granjas limpias y asegurando que consumir carne es saludable e indispensable.

Para muchos animales, todos los días dentro de una granja lucen igual, ya que la mayoría no son capaces de experimentar sus ritmos y ambientes naturales debido a que viven en condiciones artificiales controladas, tal como es el caso de los pollos criados por su carne. Los pollos viven en naves o cobertizos con luz artificial las 24 horas, esto con el fin de que sigan activos comiendo durante más tiempo, alterando drásticamente sus ciclos de sueño, funcionamiento biológico y su ritmo circadiano. Los pollos son animales sociales y complejos, tienen distintas vocalizaciones para comunicarse entre sí, disfrutan de los baños de tierra y de alimentarse directamente del suelo. Mientras viven en confinamiento, no son capaces de comportarse e interactuar naturalmente con otros animales y son asesinados a los 40 días de vida. Las gallinas de la industria del huevo también son privadas de sus comportamientos naturales, al ser encerradas en jaulas de batería durante aproximadamente 2 años, este espacio es del tamaño de una hoja carta, no pueden estirar sus alas y viven amontonadas en sucias jaulas. Muchas empiezan a tener comportamientos violentos e incluso se presenta el canibalismo. En libertad les gusta escarbar, bañarse con tierra, establecen jerarquías sociales y se comunican con sus polluelos mediante distintas vocalizaciones, cosas que jamás podrán hacer en las granjas.

Katia Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/katia-rodriguez Licenciada en Biología, su trabajo está enfocado en buscar la justicia social y la interseccionalidad entre las distintas luchas. Los últimos años ha dedicado sus esfuerzos a defender los derechos de los animales y actualmente se desempeña como Gerente de Campañas en México para la organización internacional Vegan Outreach.