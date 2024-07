Una audiencia en México cuesta 7 mil pesos, y hay casos donde se realizan hasta 30

El costo promedio de una audiencia en los Centros de Justicia Penal va de los 3 mil 393 pesos hasta los 42 mil pesos, considerando únicamente las remuneraciones de los Jueces de Distrito, Asistentes de Constancias y Registros, Auxiliares de Sala y Técnicos de Videograbación. Si se agregan los gastos de las salas de audiencia, servicios, mantenimiento, defensores de oficio o si una persona ya se encuentra en prisión, el precio se incrementa.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– ¿Cuál es el costo para acceder a la justicia en México? Si se analiza sólo la etapa de las audiencias en los Centros de Justicia Penal Federal, que es el medio para poder lograr una sentencia, el promedio va de los 3 mil hasta los 42 mil pesos cada una, considerando únicamente las remuneraciones de Jueces de Distrito, Asistentes de Constancias y Registros, Auxiliares de Sala y Técnicos de Videograbación. Hay casos por delitos ambientales y secuestro en donde se llevan hasta 30 audiencias.

“Una de las formas que más utilizamos para medir el gasto estatal de justicia es analizar el presupuesto ejercido, sin embargo, esto no es la única forma de hacerlo, se puede hacer mediante un acercamiento de costos individuales, por ejemplo, los gastos de tratamiento médico para las víctimas, costos de investigación, enjuiciamiento y encarcelamiento de las personas responsables. Como es muy complejo, es común centrarnos en los aspectos de las etapas, como en el caso de las audiencias”, explicó en entrevista Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero.

En medio del debate y los foros que se realizan sobre la reforma al Poder Judicial Federal, cuyo punto nodal es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto directo de la ciudadanía, el oneroso costo que implica acceder a la justicia en México es otro de los temas que expertos y ciudadanos plantean en esta discusión y del cual no siempre se tienen los datos por parte de las autoridades.

Por ejemplo, un dato que sí se puede saber es que este año se le asignaron 78 mil 327 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación (PJF), que está conformado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De este monto, la Corte está ejerciendo en este año un presupuesto de 5 mil 787 millones, recursos que superan por poco los 5 mil 630 millones de 2023, mientras que el TEPJF recibió 3 mil 622 millones, superior al ejercido el año pasado (2 mil 980 millones de pesos), debido al proceso electoral de 2024.

El que se llevó la mayor parte del presupuesto fue el CJF: 68 mil 917 millones de pesos, apenas 16 pesos menos que en 2023. Este órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados, también tiene entre sus funciones supervisar las actividades relativas al apoyo brindado a magistrados de Circuito y jueces de Distrito, previo y durante la celebración de audiencias.

Pero un dato que no está disponible es el costo de las audiencias en los Centros de Justicia Penal Federal, los cuales son administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con una solicitud de información alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con fecha del pasado 17 de abril, el organismo informó que “aún no cuenta con una estadística de ese nivel de detalle” y además “no se encuentra obligado a generarla de conformidad con su ámbito competencia”.

Es decir, el Consejo de la Judicatura no contempla entre sus estadísticas cuánto gasta en promedio por una audiencia en los 41 Centros de Justicia Penal Federal. No obstante, expertos en materia de transparencia y justicia señalan que un primer acercamiento a este dato puede ser a través de los recursos que se destinan en los salarios de los servidores públicos involucrados en una audiencia.

En un ejercicio realizado por SinEmbargo, considerando únicamente las remuneraciones de los Jueces de Distrito, Asistentes de Constancias y Registros, Auxiliares de Sala y Técnicos de Videograbación, el costo promedio de una audiencia en estos Centros de Justicia Penal va de los 3 mil 393 pesos hasta los 42 mil pesos.

De considerarse los gastos de las salas de audiencia, servicios, mantenimiento, defensores de oficio o si una persona ya se encuentra en prisión, el costo se incrementa.

De acuerdo con información del CJF, 169 jueces celebraron audiencias en los 41 Centros de Justicia Penal en el año 2023, además laboraron 185 asistentes de constancias registros, 85 técnicos de videograbación y 112 auxiliares de salas, como se observa en la siguiente tabla.

Estos servidores públicos percibieron en promedio los siguientes salarios: 2 millones 356 mil 133 pesos para el puesto de Juez, considerando 12 meses de salario, prima vacacional, aguinaldo y pago por riesgo, y 1 millón 200 mil 352 para el cargo de asistentes de constancias y registros, tomando en cuenta 12 meses de salario, prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales. Los técnicos de videograbación percibieron 442 mil 540 pesos anuales y los auxiliares de salas 465 mil 585 pesos.

En el año 2023, el Consejo de la Judicatura llevó a cabo 95 mil 31 audiencias en los Centro de Justicia Penal Federal, siendo Durango la sede que menos audiencias celebró (308) y Tijuana (6 mil 217) la que más tuvo.

En cuanto al costo promedio por cada audiencia celebrada en 2023, los datos varían dependiendo el estado. Por ejemplo, los centros de justicia penal que son menos costosos son los de Zacatecas (3 mil 393.85 pesos), Sonora (4 mil 430 pesos) y Tijuana (4 mil 646 pesos).

En contraste, los más costosos son los ubicados en Durango (42 mil 49 pesos), Los Mochis (27 mil 474 pesos) y Cintalapa (22 mil 126 pesos).

En promedio, un Juez de Distrito que labora en un Centro de Justicia Penal Federal celebra entre 1.54 y 1.7 audiencias por día, según el cálculo realizado tomando en cuenta las audiencias realizadas en 2023 y el número de jueces. Es decir, en promedio trabaja celebrando audiencias entre una hora con 20 minutos y una hora con 28 minutos al día.

El Centro de Justicia Penal Federal donde los jueces realizan más audiencias es Zacatecas, con entre 3.6 y 3.99 por día, mientras que en Durango se celebran entre 0.28 y 0.31 audiencias diarias.

De acuerdo con la organización Impunidad Cero, hay casos en donde se pueden celebrar hasta 30 o 70 audiencias y esto no sólo es responsabilidad de los juzgadores y servidores del Poder Judicial, también de las fiscalías y los defensores privados de las personas acusadas.

“Desafortunadamente el número de 70 audiencias no es un número descabellado porque existen estas posibilidades de actuación en un juicio. Lo desafortunado sería en el sentido de que no se le da claridad a las víctimas y que durante esas 70 audiencias no haya un acercamiento”, detalló la abogada Leslie Jiménez.

Como mencionó la coordinadora de proyectos de la organización, el costo de la justicia en México no sólo se conforma por la parte del Poder Judicial y las fiscalías, también por las personas acusadas que en muchas ocasiones son involucradas injustamente y que no sólo pierden meses o años de su vida en resolver sus casos, también su patrimonio si optan por un defensor particular.

Por ejemplo, si una persona comete un delito del orden federal, como portación de armas de fuego, de uso exclusivo sin licencia, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, secuestro y delitos ambientales, tardaría –en el peor escenario– hasta 30 audiencias para que el Juez le determine la sentencia y si tiene un defensor privado gastaría entre 50 mil y 100 mil pesos, que es el costo promedio que cobra un abogado particular por un caso penal, según datos de la página Confiabogado.

Considerando que el salario mínimo este 2024 es de 248.93 pesos diarios, para pagar los honorarios de un abogado una persona tendría que trabajar entre 200 días (50 mil pesos) y 400 días (100 mil pesos), lo que hace que su acceso a la justicia sea prácticamente imposible cuando caen en una situación legal.

Hay delitos del fuero común que si bien no se llevan a cabo en los Centros de Justicia Penal Federal, el número de audiencias puede llegar hasta 70, como en el caso de Yeritza Bautista, víctima de intento de feminicidio en la Ciudad de México. “Aproximadamente de los 30 meses de juicio fueron un promedio de 70 audiencias”, recordó.

Al hacer un balance del costo de la justicia en México y tomando en cuenta sólo el proceso de las audiencias, la organización Impunidad Cero agrega que es difícil tener un dato real porque intervienen varios factores.

“Poder calcular cuánto cuesta una audiencia es igual de problemático que calcular el costo de la justicia en general porque no sólo vamos a ver el sueldo de los servidores públicos, porque en una audiencia no sólo interviene el juez, también el auxiliar de sala, un defensor público, el MP, incluso el policía que está afuera cuidando. Otro punto que se debe tomar en cuenta son los casos donde las personas están en prisión, porque el hecho de que estén recluidas ya implica el gasto de mantener todo un sistema penitenciario”, sostuvo la abogada Leslie Jiménez.

Sobre la inminente reforma al Poder Judicial mexicano, la experta consideró que es oportuna en el sentido de plantear un cambio en la estructura, pero la iniciativa así como está planteada tiene muchas fallas, empezando porque en la elección de jueces se debe considerar a personas expertas en el sistema de justicia, además de que en el proceso se debe mejorar el trabajo de las fiscalías.

“No sólo basta con mirar el papel del Poder Judicial, también se debe observar el papel de las fiscalías y juzgados cívicos. Pensar en una elección de jueces no va a resolver el problema de justicia, ni eliminar ministros de la Corte porque muchos asuntos en materia penal no llegan ni siquiera a esa instancia”, puntualizó la abogada.

Lo mismo opinaron Estefanía Medina, cofundadora y codirectora de la organización de litigio estratégico Tojil, y Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de FLACSO México, quienes en una entrevista con SinEmbargo concurrieron en que aunque es alentador que se debata y promueva la Reforma Judicial, es fundamental reconocer que gran parte de las deficiencias se encuentran en las policías y las fiscalías locales.

“(El desempeño de las fiscalías, general y de los estados) es uno de los principales pendientes de la reforma. Creo que mucho se ha hablado de las necesidades de transformar la justicia en México, pero creo que más que un problema de justicia, lo que hoy tenemos es un problema en la procuración de justicia y, efectivamente, este problema abarca desde las policías hasta los ministerios públicos”, expresó Medina.

