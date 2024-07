Deslaves en Etiopía provocados por lluvias intensas dejan al menos 157 fallecidos

Por Amanuel Gebremedhin Birhane

ADÍS ABEBA, Etiopía (AP).- Al menos 157 personas fallecieron a causa de los deslaves ocurridos en una zona remota de Etiopía azotada por intensas lluvias, muchos de ellos cuando intentaban rescatar a sobrevivientes de un alud previo, dijeron las autoridades locales el martes.

Entre las víctimas mortales de la tragedia en el distrito de Kencho Shacha Gozdi, en el sur del país, había niños pequeños y mujeres embarazadas, explicó Dagmawi Ayele, un funcionario local.

El conteo de fallecidos pasó de 55 el lunes en la noche a 157 el martes, mientras las labores de rescate seguían en marcha, indicó Kassahun Abayneh, jefe de la oficina de comunicación de la Zona de Gofa, el área administrativa donde se produjo la tragedia.

La mayoría de los muertos quedaron sepultados por un alud el lunes en la mañana, mientras los rescatistas buscaban sobrevivientes de otro registrado en la víspera en el escarpado terreno.

Al menos cinco personas fueron sacadas con vida del lodo, apuntó Ayele.

Otro funcionario de Gofa, Markos Melese, indicó que se desconocía el paradero de mucha gente entre el grupo que quedó atrapado en el barro al tratar de ayudar a los primeros afectados.

