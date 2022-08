Murillo Karam presenció cuando me torturaron en la SEIDO, denuncia expreso político

David Vargas Araujo detalló que él y 13 maestros de la sección 22 de Oaxaca fueron detenidos y torturados durante cinco días en las oficinas de la SEIDO. El expreso político detalló que el entonces Procurador Jesús Murillo Karam fue testigo del maltrato al que fue sometido e incluso, dijo, llegó a amenazarlo.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- El exprocurador Jesús Murillo Karam presenció y autorizó actos de tortura en contra de maestros de la sección 22 de Oaxaca dentro de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), afirmó David Vargas Araujo, expreso político.

“Yo lo vi nada más dos veces a Murillo Karam pero estuvo presente en la tortura, lo que sí puedo decir es que él daba ordenes para que se agilizaran las declaraciones ministeriales”, dijo Vargas en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en YouTube a través del programa de SinEmbargo Al Aire.

David Vargas Araujo utilizó su cuenta de Twitter para denunciar los actos de tortura y amenazas que sufrió en 2013 cuando fue detenido, de manera arbitraria, por su supuesta participación en el secuestro de unos niños en Oaxaca.

“A mí me detuvieron el 17 de mayo de 2013, en ese entonces yo era asesor en la Cámara de Diputados por parte del PRD, me comisionaron a Oaxaca, el entorno era la movilización del magisterio en relación a la mal llamada Reforma Educativa. Yo fui a platicar con una candidata del PRD porque se avecinaban las elecciones locales, la candidata lleva a su cuñado, que era parte del movimiento magisterial y a otros maestros, éramos como 4 o 5. Al salir de la reunión mi me levantan en una camioneta blanca, lo único que veo es que se abre una puerta corrediza, se bajan como 7 policías federales y me llevan a casa clandestina en Oaxaca que resultó que eran las oficinas de la PF en Oaxaca”.

"Estaba desmayado en los pies de un MP. Abrí los ojos, y escuché la voz de Murillo Karam: "A estos de izquierda, hay que tratarlos peor que los delincuentes. Y a este, hay que empapelarlo (inventar delitos), aunque grite". Yo lo viví. Mayo 2013.

RT 👇 pic.twitter.com/NKTO9zIFL6 — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) August 22, 2022

El denunciante detalló que él y 13 maestros de la sección 22 fueron detenidos y torturados por cinco días en las oficinas de la SEIDO, para finalmente ser trasladados al Penal de Puente Grande en Jalisco en donde permaneció preso por más de cinco años.

“Me tienen torturando, me ponen bolsa de plástico, de me dan toques eléctricos, fue una tortura fuerte. El delito que se me acusa fue el delito de unos niños, pero el secuestro de esos niños fue en enero de 2013 y la detención fue en mayo de 2013, a mí se me acusa conjuntamente con los maestros de la sección 22 de Oaxaca que éramos secuestradores de niños”.

Vargas Araujo recordó que Murillo Karam lo vio en al menos dos ocasiones atado de pies y manos, e incluso, dijo, se acercó a él para decirle que a pesar de lo que pudiera llegar a decir “nadie podría salvarlo”.

“La segunda vez que lo veo estaba yo tirado en el baño, todo el tiempo estuve tirado, golpeado, asfixiado, la tortura en la SEIDO fue constante, abre la puerta del baño y me dice ‘a ti nadie te va a salvar y ya sé que el día de mañana vas a decir quieres preso político, que te fabricamos un montaje, eso ya lo sabemos, lo que importa es que te vas a ir a un penal’”.

"Ahí me tuvo bajo tortura por 5 días Murillo Karam. Tirado, hincado inconsciente, amarrado de pies y manos. Ahí estaba su mirada, su risa. Me dijo ¡empelotenlo¡ (fabricar culpable). Ahí estaba Gualberto Ramirez Gutierrez el que fabricaba los secuestros" Yo lo viví. 2013.

RT 👇 pic.twitter.com/xP3WldV2nJ — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) August 22, 2022

Finalmente, después de permanecer cinco años y siete meses en prisión, David Vargas fue liberado por falta de pruebas en diciembre de 2018, tan solo unos días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rindiera protesta.

“Soy de los primeros liberados de López Obrador, el Presidente entra en funciones el 1 de diciembre de 2018, a los 21 días salimos los 13 de Puente Grande”.

El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido la tarde del pasado 19 de agosto por la Fiscalía General de la República (FGR), justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la FGR, el exprocurador y encargado de esclarecer el caso de la desaparición de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue detenido en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.