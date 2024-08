PARTE 3 ¬ Un parque ecológico florece en Texcoco para remediar el desastre del NAIM

En un planeta que reclama a los humanos el saqueo y la depredación, Texcoco se ha convertido en una enorme reserva de recursos naturales. Sin embargo, su recuperación tardará décadas. Esta es la última parte del especial titulado “Del monte a los lagos: el rescate de Texcoco”, en el que los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado muestran el recorrido que hicieron en la localidad de San Juan Tezontla, en el Estado de México, lugar que fue devastado durante la administración de Enrique Peña Nieto para rellenar el lago de Texcoco, en donde se pretendía construir el aeropuerto y que finalmente fue cancelado durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ahora es objeto de un extenso programa de reforestación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.

Texcoco, Estado de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Luego de que el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también conocido como NAICM, que emprendió la administración de Enrique Peña Nieto, se inició un proyecto de recuperación del lago de Texcoco, mismo que poco a poco va avanzando.

Para mostrar los avances que ha tenido esta importante zona, el equipo de SinEmbargo, encabezado por los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado, recorrieron esta zona, entrevistaron a pobladores de comunidades cercanas y también a funcionarios del Gobierno federal, quienes mostraron cómo ha sido la recuperación de este lugar. Esta es la última parte de tres entregas que se transmiten a partir de este miércoles 21 de agosto en el programa “Los Periodistas”.

Durante el recorrido, Iñaki Echeverría, director del parque ecológico Lago de Texcoco, destacó la importancia de que el Lago de Texcoco se regenere. “Lo que hay que entender también es que el lago de Texcoco no era un lago de profundidad, eran cinco lagos que en época de lluvia se juntaban, mucho de lo que estamos hablando es del paisaje de humedales, eso es lo que primero se está tratando de restaurar”, sostuvo durante una entrevista que concedió a SinEmbargo.

Por su parte, Páez Varela enfatizó sobre el trabajo de recuperación que se ha venido haciendo tras la cancelación de la megaobra aeronáutica, ya que, reiteró, lo que se intenta hacer es “remediar el desastre inmediato anterior”, ya que, recordó, el área natural protegida es “una extensión de lo que fue el lago de Texcoco, esta zona enorme que es parte de nuestro pasado”.

En este sentido, Echeverría subrayó que no sólo se trata de un proyecto para recuperar el pasado del lago sino para asegurar el futuro del Valle de México, por ello, consideró que la actual ingeniería debe armonizar con el entorno se va a intervenir, como lo fue el proyecto del NAICM, ya se ese es un aspecto clave para que se garanticen los recursos para la población futura.

“Esto es un proyecto no solamente del pasado del Valle de México, sino que es un reto clave para su futuro. En el contexto de cambio climático, los mayores retos probablemente que va a enfrentar el Valle son, sin duda, para su habitabilidad, es la cantidad de población que hay, el calor y el agua. Entonces, recuperar tantos cuerpos lacustres como sea posible no es solamente un acto de justicia ambiental y social, sino que es, además, un acto de sobrevivencia y estrategia hacia el futuro”, sostuvo.

“La ingeniería hacia el futuro ya no tiene que ser esta cosa del Siglo XX, XIX, de superhombres, de controlar, de ON y OFF, tienen que ser cosas más sutiles. A lo mejor lo podrían haber hecho funcionar, el tema es ¿con cuánto esfuerzo? ¿con cuánta energía? El tema es fluir más suave, le llamamos infraestructuras azules, verdes, y yo hablo desde hace 25 años, de infraestructura suave, infraestructura que toca el territorio en otra forma”, añadió el director del parque ecológico Lago de Texcoco.

Alejandro Páez también hizo referencia a quienes van de paso por el lago de Texcoco y al no ver un paisaje boscoso, menosprecian la cancelación de la obra y el trabajo de recuperación que se está realizando, por lo enfatizó que “El lago se va a recuperar en décadas, sin esperar que se convierta en un bosque, sino en humedales como siempre fueron”.

Por ello, Echeverría explicó que el lago de Texcoco siempre ha sido un humedal que cambia constantemente dependiendo de la época del año, por lo que algunas veces puede apreciarse totalmente seco, no obstante, es de gran importancia para el Valle de México. “Es un espacio único en el Valle (…) hay que entender que este no es límite de la ciudad sino es el centro entre lo que son las zonas agrícolas y rurales con las zonas urbanas, es una zona de transición, de intersección y de comunicaciones”, dijo.

“Esto era agua y cuando no, son praderas, y ese es el tipo de vegetación, con algunas zonas arboladas (…) va a ser un paisaje muy cambiante, no siempre va a estar verde, no va a ser siempre un parquecito verde, no es el parque de la colonia, es un espacio en el que, por ejemplo, se van a poder apreciar mucho los cambios de estaciones”, añadió el experto, quien dijo detalló que al ser un territorio tan grande, se llevan a cabo diferentes estrategias de recuperación dependiendo la zona.

“Aquí no es un sólo proyecto, no es un sólo territorio, es un territorio muy grande, diferentes condiciones, es diferente la condición de estar pegado a Ecatepec que la condición de estar colindando con la zona agrícola de Atenco, es diferente que estar con Chimalhuacán, o con la carretera y el lago Nabor Carrillo, entonces, no aplica la misma solución”, explicó.

Además, el director del parque ecológico Lago de Texcoco subrayó que fue el aeropuerto el que interrumpió el programa que buscaba recuperar esta zona, no al revés, como muchos defensores del proyecto del expresidente Peña Nieto sostienen, por lo que exhortó a la ciudadanía a reflexionar sobre los beneficios que esta región brinda a los habitantes de la capital mexicana.

“No es que este proyecto haya interrumpido el aeropuerto, es al revés, el proyecto de regeneración venía de mucho tiempo atrás y lo que interrumpió el proyecto de regeneración fue la idea de meter aquí un aeropuerto. Esa retórica y esa narrativa tiene que cambiar, y es algo que tenemos que entender, es al revés, se salvó el futuro del Valle de México”, reiteró.

