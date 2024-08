PARTE 1 ¬ El daño que causó el NAIM obligó a rescatar las montañas junto con Texcoco

PRIMERA DE TRES PARTES

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Al inicio del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador se canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco, un proyecto de la administración de Enrique Peña Nieto que fue cuestionado por pobladores del lugar debido a que se desviaron ríos y se redujeron a cascajos cerros y montañas para imponer esta obra. Ahora este lugar ha sido recuperado a través de un extenso programa de reforestación.

El equipo de SinEmbargo, encabezado por los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado, recorrieron esta zona, entrevistaron a pobladores de comunidades cercanas y también a funcionarios del Gobierno federal, quienes mostraron cómo ha sido la recuperación de este lugar. Esta es la primera parte de tres entregas que se transmiten a partir de este miércoles 21 de agosto en el programa “Los Periodistas”.

Alejandro Páez recordó que una de las decisiones más controversiales que determinó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al llegar al Gobierno federal fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también conocido como NAICM, mismo que se estaba construyendo en Texcoco, para lo cual “estaban secando una laguna, arrancando cerros de los entornos”, proyecto del que los inversionistas hubieran sido los principales beneficiaros.

Durante el recorrido, Páez Varela destacó que el trabajo que se está haciendo para recuperar el Lago de Texcoco es titánico, ya que gran parte del entorno fue devastado durante el inicio de construcción del nuevo aeropuerto, ahora ya cancelado, por lo que para la recuperación de esa zona se tuvo que hacer una reserva y un área natural protegida, que fue decretada desde el 22 de marzo de 2022.

En el recorrido por la localidad de San Juan Tezontla, en el Estado de México, María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, explicó cómo ha sido el programa de reforestación para recuperar los cerros que fueron devastados durante la administración de Enrique Peña Nieto para rellenar el lago de Texcoco donde se pretendía construir el aeropuerto, el cual finalmente fue cancelado durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los periodistas pudieron comprobar la devastación del lugar, motivo por el que actualmente se están utilizando Técnicas de reforestación, como las llamada terrazas, que ayudan a la infiltración del agua, que inician kilómetros arriba de lo que es el lago, “lo que es arriba es el reflejo de lo que es el lago”, destacó la Secretaria del Medio Ambiente, por lo que, añadió, la recuperación del lago mantiene una visión integral, a través de un programa hidroagrícola .

Una de las zonas más afectadas por la construcción del nuevo aeropuerto fueron los cerros, que sufrieron cortes, ya que su material estaba sirviendo para rellenar donde estaría instalado el NAICM. “La parte alta, lo que se llevaron prácticamente fue lo de arriba, si vemos, si se quisieran llevar toda esta parte alta, toda la incidencia, primero se llevan todo lo forestado, toda la parte de los árboles y después el suelo, y lo que querían, justo, es llevarse el tezontle para poder rellenar, en este caso los lagos”, dijo la Albores González.

Arturo González, quien participa en la recuperación del lago, explicó que el proyecto del NAICM contemplaba secar nueve ríos vivos, y desviar el agua que contenía hacia el canal de aguas negras de Tula, Hidalgo. “Ese fue el proyecto del aeropuerto, secar el lago y toda el agua de los últimos nueve ríos vivos que llegan al Lago de Texcoco, sacarlos a través del dren general hacia el Valle de Tula. Era un problema, que se los dijimos, el tema del hundimiento es porque este es un lago que sigue vivo”, detalló.

“Estos nueve ríos aportan dos veces la zona de Zumpango, más Xico y Xochimilco. Entonces, tenían el reto de sacar y extraer toda esta agua, no entendían que el lago no era solo esto, no entiendían que el lago nace en las montañas, en esos nueve ríos, con todo ese volumen que aporta, atraviesa nuestras comunidades, va fortaleciendo el campo, va fortaleciendo nuestro microecosistema y al llegar al lago generaban un microecosistema contra el golpe de calor de la Ciudad de México”, ahondó.