El cuerpo de la última desaparecida es rescatado en naufragio de superyate en Sicilia

Roma, 23 de agosto (AP).- Los rescatistas italianos llevaron a tierra el viernes el cadáver de la última desaparecida en el naufragio de un superyate ante la costa de Sicilia.

El cuerpo de la mujer fue detectado el viernes. No ha sido identificada, pero Hannah Lynch, la hija de 18 años de magnate británico de la tecnología Mike Lynch, seguía en paradero desconocido. La familia Lynch se encontraba a bordo del Bayesian, un yate de 56 metros de eslora con bandera británica, que naufragó durante una tormenta a primera hora del lunes.

❗️🌪🇮🇹 – British multimillionaire Mike Lynch, co-founder of Autonomy, and Jonathan Bloomer, chairman of Morgan Stanley International, are missing after their yacht, Bayesian, was wrecked by a tornado off the coast of Sicily.

The yacht had 22 people on board; 15 were rescued,… pic.twitter.com/QDOKkytJeS

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 20, 2024